Da Ravenna a Castrocaro ( e ritorno), la cicloescursione di 90 km proposta da Fiab Ravenna per sabato 10 giugno

La cicloescursione di questa settimana prevede un anello complessivo di circa 90 km: da Ravenna a Castrocaro e rientro.

“Il giro è molto interessante per almeno due motivi – spiegano da Fiab -. Il primo è nella visita esterna alla Fortezza di Castrocaro: il grande maniero eretto sullo sperone roccioso fa di questo luogo un affascinante e originale soggetto panoramico per il bellissimo connubio tra architettura e ambiente circostante£.

La seconda ragione è che con questa passeggiata FIAB Ravenna lancia un segnale puntuale: valorizzare i percorsi cicloturistici lungo gli argini dei fiumi, che possono diventare vere e proprie vie di comunicazione, consentendo alle città di divenire una tappa importante di itinerari cicloturistici. I percorsi ciclabili lungo i fiumi sono il modo migliore per avvicinarsi al cicloturismo.

“Ci sono tantissime ciclabili in Italia che corrono lungo i fiumi grandi e piccoli del nostro stivale e sono amatissime per le uscite a piedi e in bicicletta: il dislivello è spesso minimo, sono ricavate sulle alzaie o sugli argini, in tracciati separati dal traffico veicolare, il panorama è sempre bellissimo, attraversano piccoli borghi correndo lungo strade secondarie a basso traffico e spesso lungo gli stessi fiumi si è sviluppato anche il turismo fluviale” sottolineano da Fiab.

“Ma quali sono le potenzialità del nostro specifico territorio? Sicuramente gli argini dei fiumi Ronco, Montone, Savio, Lamone, Reno. I nostri argini ben si prestano allo sfruttamento come ciclabili, in alcuni casi con un costo d manutenzione anche basso che può limitarsi addirittura al periodico taglio dell’erba. Il messaggio è rivolto agli amanti del cicloturismo ma soprattutto alle Amministrazioni Pubbliche e agli operatori turistici perché venga valorizzata e messa a frutto questa grande ricchezza del nostro territorio” concludono.

L’appuntamento è come sempre in Piazza San Francesco a Ravenna alle ore 8:00. Tutti i dettagli sono sul sito www.fiabravenna.it. L’escursione è organizzata con la partecipazione degli amici di FIAB Forlì.