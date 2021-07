Tutti i sabati di luglio operativi gli infopoint di Hera sulla raccolta porta a porta a Milano Marittima

Dal 31 maggio a Milano Marittima è attivo il nuovo sistema di raccolta porta a porta che coinvolge circa 7.000 utenze fra domestiche (6.000) e non domestiche (1.000). In particolare, la raccolta stradale è stata trasformata in porta a porta integrale per le attività, eccetto la zona centrale di Viale Romagna servita dal sistema misto, e porta a porta misto per le famiglie, eccetto la fascia litorale da Viale 2 Giugno fino al mare servita dal sistema integrale. Il porta a porta integrale prevede la raccolta domiciliare di tutti i tipi di rifiuti: indifferenziato, organico, carta, plastica e vetro/lattine, mentre il porta a porta misto prevede la raccolta domiciliare di indifferenziato e organico e la raccolta stradale di carta/cartone, plastica, vetro e sfalci/verde.

Per informare cittadini e turisti in maniera capillare sono previsti info point di Hera per tutti i sabati di luglio, che seguono quelli già realizzati nell’intero mese di giugno.

Infopoint per il ritiro dei kit: previsti per tutti i sabati del mese di luglio

Agli infopoint, oltre alle informazioni sul nuovo servizio, le utenze domestiche che non erano in casa al momento della consegna da parte del personale incaricato da Hera possono ritirare l’apposito kit composto da contenitori/bidoncini e calendario per la raccolta differenziata porta a porta.

Gli infopoint saranno a disposizione tutti i sabati del mese di luglio, (10, 17, 24 e 31) dalle 9:00 alle 13:00 presso la Rotonda 1° Maggio (di fronte a Unicredit).

Per gli utenti domestici non residenti è disponibile su richiesta presso le stazioni ecologiche di Cervia e Lido di Classe e presso gli infopoint una tessera (carta smeraldo) che consente di accedere ai contenitori smarty (future casette smarty), con conferimento sempre disponibile, posizionati in piazzale Artusi (lato Istituto Alberghiero), via Aldo Ascione (presso piazzale “Spettacoli Viaggianti”), viale Giuseppe di Vittorio 113 (incrocio via Maccanetto), XIX Traversa.

E’ inoltre opportuno, spiegano da Hera, che i proprietari degli immobili verifichino di avere ricevuto il kit: in caso di mancanza (o per nuove scorte di sacchetti) possono recarsi alle stazioni ecologiche o agli infopoint sopra citati. Infine, i contenitori per la raccolta, il calendario e la carta smeraldo devono essere messi a disposizione dell’affittuario da parte del proprietario.

I kit potranno comunque sempre essere ritirati presso le stazioni ecologiche di Cervia in via S.S Adriatica, (località Bassona), e in via Traversa (località Pisignano) aperte il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14.30, martedì e giovedì dalle 12 alle 18, sabato dalle 8.30 alle 17.30 e domenica dalle 9.30 alle 12.30) e Lido di Classe in via Canale Pergami – aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14.30, martedì e giovedì dalle 13.30 alle 19.30, il sabato dalle 8.30 alle 17.30 e domenica dalle 9.30 alle 12.30.

La dotazione dei contenitori per il porta a porta è indispensabile per poter usufruire del servizio di raccolta.

Informatori ambientali

Da venerdì 9 luglio, per una settimana circa (fino a domenica 18), in aggiunta al personale che coordina la fase di avvio del servizio, sarà operativa a Milano Marittima una squadra di informatori ambientali che presidieranno il territorio, con particolare attenzione al litorale ed alla zona centrale, facendo opera di tutoraggio per guidare cittadini e imprese alle regole del nuovo servizio di raccolta.

Un nuovo sistema per una migliore raccolta differenziata

Questo sistema permetterà di migliorare il decoro cittadino, spiegano da Hera, “la quantità/qualità della raccolta differenziata e di promuovere una gestione responsabile dei rifiuti da parte di tutti i cittadini. La finalità è recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili, che restano risorse preziose per l’ambiente: attualmente nel territorio comunale di Cervia la percentuale di raccolta è del 50% e l’obiettivo è raggiungere il 70%, come previsto dal Piano Regionale dei Rifiuti. Ricordiamo che non è consentito depositare sacchi o altri rifiuti in strada, anche a fianco dei cassonetti, poiché sono considerati scarichi abusivi e sono soggetti a possibili sanzioni”

I canali di contatto Hera dedicati ai nuovi servizi