Rise up e la carovana ambientale contro il CCS di Eni fanno tappa a Lido di Dante

“IL FUTURO NON SI STOCCA! No al CCS di ENI. Né a Ravenna né altrove.” Con queste parole d’ordine fa tappa domani mercoledì 14 luglio alle 16 a Lido Di Dante, “davanti alle piattaforme che vorrebbero fare diventare punti di stoccaggio” la carovana ambientale per la salute dei territori di Rise up partita ieri da Padova. I militanti cercheranno di parlare con cittadine e cittadini, sensibilizzare sul tema e distribuire materiali informativi, per poi riunirsi in assemblea pubblica alle 18:30.

In una nota Rise up scrive: “Ravenna sta diventando campo di prova per i governi del greenwashing. Anzichè orientarsi verso produzioni sostenibili e lontane dal carbon fossile Eni decide che è meglio nascondere la CO2 sotto il livello del mare, nei Centri di Cattura e Stoccaggio, ricavati da piattaforme in disuso. Non riformulazione dei metodi di produzione ma facciata green e scarti inquinanti nascosti. Siamo contro a questa narrazione di una ecologia fatta delle grandi multinazionali della morte e siamo contro alla gestione delle politiche di transizione verde lasciate in mano a colossi che non sono interessati a null’altro se non al loro profitto, a discapito di ambiente e cittadine.”