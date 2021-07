Faenza. Approvata la mozione ‘Comunità energetiche’ per sostenere un modello innovativo per la produzione

Il Consiglio Comunale di Faenza nella seduta del 29 giugno ha approvato la mozione ‘Comunità energetiche’ “per sostenere e incentivare la costituzione di questo strumento nato per contrastare quelle che vengono definite ‘povertà energetiche’. Le ‘comunità energetiche’ sono un gruppo di persone che condividono energia rinnovabile e pulita, in uno scambio tra pari e rappresentano un modello innovativo per la produzione, la distribuzione e il consumo stesso di energia proveniente da fonti rinnovabili. Lo strumento si basa sulla volontà di contrastare lo spreco energetico e sulla condivisione di un bene essenziale a un prezzo concorrenziale, il tutto grazie all’innovazione, anche tecnologica” fanno sapere dal Comune.

La mozione approvata in Consiglio “vuol incentivare la nascita, anche a Faenza, di queste strutture sviluppate attraverso valori come l’inclusione sociale, la condivisione e lo stimolo al consumo di energia elettrica prodotta in autoconsumo che porta a importanti ricadute per l’ambiente e l’economia del territorio. La mozione chiede, tra l’altro, di promuovere queste Comunità con il coinvolgimento dei residenti e l’impiego di aree o edifici di proprietà comunale, sostenendo prioritariamente le forme di configurazioni che generano benefici diretti con la riduzione dei costi in bolletta per i cittadini con maggiore disagio economico e di incentivare la creazione di sportelli informativi. Si vuole infine avviare un confronto con le figure che possono essere interessate al tema per sviluppare realizzare le Comunità energetiche coinvolgendo i cittadini, gli enti pubblici e territoriali, le piccole e medie imprese, promuovendo inoltre l’utilizzo dell’ecobonus del 110% per efficientamento energetico e sismico degli edifici” spiegano dal Comune.