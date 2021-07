De Pascale: “Condivido le parole di Draghi, l’appello a non vaccinarsi è un appello a morire (o a far morire altri)”

“Condivido le parole di Mario Draghi” scrive su Facebook il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale, riportando il discorso del premier: “L’appello a non vaccinarsi è un appello a morire. Non ti vaccini, ti ammali, muori. Oppure fai morire. Non ti vaccini, ti ammali, contagi, lui/lei muore”

“Senza vaccinazione – riporta ancora de Pascale – si deve chiudere tutto di nuovo, il virus si sta diffondendo e sappiamo anche che grazie alla vaccinazione le conseguenze sui ricoverati in terapia intensiva sono molto meno serie di quelle che abbiamo visto fino a quattro mesi fa.”