Donati alla Pediatria di Ravenna, Lugo e Faenza parte dei ricavati del libro “Buongiorno” di Ilaria Baruzzi

Oggi si è svolta presso la Pediatria di Lugo la cerimonia per la donazione di parte del ricavato del libro ’Buongiorno! E altre poesie’ (Edizioni del Girasole 2021) dell’autrice Ilaria Baruzzi, presentato al pubblico (e in vendita nelle librerie e online) poco più di un mese fa. Un libro che è uno zibaldone di ricordi che riguardano anche l’infanzia dell’autrice e quindi la dolce “poesia” che accompagna la vita dei bambini.

Il Direttore dell’Ospedale di Lugo, Paolo Tarlazzi e il Direttore della Pediatria di Ravenna, Faenza e Lugo, Federico Marchetti, insieme a tutto il personale hanno sentitamente ringraziato l’Autrice per la grande sensibilità nei confronti della Pediatria del territorio. Con un auspicio: “che la cultura, la bellezza delle parole, e la poesia possano accompagnare sempre di più le attività svolte rivolte all’assistenza e alla cura; una cura che unisce sempre più strettamente il corpo e la mente dei nostri bambini e adolescenti, in particolare in questo momento così particolare che tutti insieme stiamo affrontando”.