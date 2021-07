Dal Cestha di Marina di Ravenna ci viene presentata Godzilla, la tartaruga più grande mai recuperata dal Centro Ricerche: “È uno splendido maschio di 91cm di carapace e del peso di 84kg – spiegano dal centro – recuperato da una cattura accidentale di una rete a strascico e trovato con alcune complicazioni polmonari che proveremo a curare”.

“Deriva dal gruppo di pescatori che lavora fianco a fianco con noi in un innovativo studio che stiamo conducendo in alto Adriatico per ridefinire i protocolli di gestione di questi animali, in modo da minimizzare il conflitto tra entrambe le specie” concludono.