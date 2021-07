Ausl Romagna. Dal 19 al 25 luglio 904 positività al Covid su 20.623 tamponi eseguiti

Nella settimana dal 19 al 25 luglio si sono registrate 904 positività (4,4%) su un totale di 20.623 tamponi. Bollettino COVID 19-25 Si tratta dei casi di residenti diagnosticati sul territorio romagnolo. Si registra una significativa ripresa dei nuovi casi in termini assoluti (+526) con un incremento percentuale rispetto al numero di tamponi eseguiti (+2,4%). Rispetto alle previsioni del Piano aziendale si registra un tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti affetti da Covid, che ci pone nel livello verde.

Covid. Dettaglio comuni 19-25 luglio

“La crescita dei contagi, registrati in questa settimana, commenta Mattia Altini, direttore Sanitario di Ausl Romagna, conferma quanto già in precedenza detto e verificato: la maggiore circolazione delle persone porta inevitabilmente ad un maggiore aumento dei casi. Se a questo poi aggiungiamo la maggiore contagiosità della variante Delta, come si dice, tutto quadra. Ma il dato che al momento differenzia questa ripresa dei casi, rispetto a situazioni vissute in precedenza, è il basso tasso di occupazione dei posti letto negli ospedali e soprattutto quello delle terapie intensive.

Ed in questo caso, la ragione è facilmente comprensibile. Più popolazione vaccinata, soprattutto nelle fasce più fragili, meno rischio di sviluppare forme gravi della malattia. Ecco perché non smetteremo mai di ripetere ed impegnarci per riuscire a convincere tutta la popolazione , candidabile alla somministrazione del vaccino, ad aderire da subito. Non aspettiamo che i casi aumentino ancora, non mettiamo a rischio tutti gli sforzi fin qui compiuti. Manca circa un mese e mezzo alla ripresa della scuola e dobbiamo assicurare ai nostri figli, che tanto hanno perso in termini di socialità in questi mesi, una vita normale ed adatta alla loro età. Stiamo facendo il massimo per aumentare le occasioni al vaccino sul nostro territorio, per aderire alla campagna vaccinale. Vincere questa sfida è vitale per tutti. Non sprechiamola oggi, per rimpiangerla domani”.