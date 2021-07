Ravenna. Sindaco De Pascale accoglie in città il gruppo Garofalo Health Care Spa

Il Sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, dà il benvenuto in città al gruppo Garofalo Health Care S.P.A che ha recentemente acquisito la proprietà delle cliniche Domus Nova e San Francesco. “Si tratta di uno dei principali gruppi italiani che operano nel settore della sanità privata convenzionata e per questo sicuramente in grado di offrire una garanzia di occupazione ai tanti lavoratori e lavoratrici delle due cliniche e di mettere in campo un piano di investimenti molto importante nel nostro territorio”. Così De Pascale nel suo intervento, scendendo nei particolari:

“L’uscita dalla pandemia deve vedere una crescita significativa degli investimenti nell’ambito socio sanitario, ovviamente principalmente nella sanità pubblica, fronte sul quale siamo attualmente molto impegnati come Amministrazione, quanto nella sanità privata convenzionata, alla quale non possiamo che guardare con attenzione e in maniera costruttiva per integrare l’offerta di servizi nel nostro territorio.

Colgo l’occasione per ringraziare il dottor Stefano Grandi ora presidente onorario delle cliniche, per il lavoro che con il consiglio d’amministrazione uscente ha portato avanti in questi anni, e per fare i miei migliori auguri di buon lavoro al nuovo consiglio d’amministrazione e in particolare al presidente dottor Guido Dalla Rosa Prati e all’amministratrice delegata del Gruppo GHC Cavaliere Maria Laura Garofalo, che ho avuto il piacere di conoscere nella giornata di oggi”.