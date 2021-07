La sagra della motoaratura a Massa Lombarda. A Fruges torna la festa de Pargher

Il mondo dell’agricoltura torna a Massa Lombarda da venerdì 30 luglio a domenica 1 agosto per la tradizionale sagra della motoaratura “Festa de pargher” che si svolgerà nella zona artigianale di Fruges, in via Argine San Paolo.

La festa prenderà il via venerdì 30 luglio alle 20.30 con una gara di accelerazione su terra. Sabato 31 luglio alle 16 sono previste le esibizioni di aratura con trattori d’epoca, mentre alle 19.30 di fast pulling e sgador pulling. Domenica 1 agosto alle 8 torna l’appuntamento con l’aratura con trattori d’epoca, mentre alla sera, alle 18, è in programma uno show di veicoli 4×4.

“Torna – dichiara l’assessore alla Cultura Elisa Fiori – dopo un anno di stop forzato uno degli eventi più attesi dell’estate massese che riesce ad attrarre grandi e piccini, appassionati di motori rombanti o semplici amanti del buon cibo, insomma una festa che ci è mancata molto e che siamo felici di riaccogliere. Un ringraziamento speciale all’associazione de Pargher, non solo per la passione con cui costruiscono un evento così fuori dal comune ma per la sensibilità e l’accortezza con cui sono riusciti a rimodellarlo secondo le necessità del momento storico che stiamo vivendo”.

L’evento, a cura dell’associazione Festa de pargher, nasce dalla volontà di alcuni giovani agricoltori di Massa Lombarda di far avvicinare gli abitanti del paese e dei comuni limitrofi alla tradizione agricola del territorio.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Massa Lombarda.