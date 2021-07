Unione Comuni Bassa Romagna. Chiusura dell’anno educativo, un video online omaggia il personale dell’infanzia

È stato pubblicato online il video dedicato alla chiusura dell’anno educativo 2020/2021, l’annuale ritrovo dedicato ai servizi per l’infanzia che quest’anno si è tenuto al Parco Piancastelli di Fusignano, lo scorso 21 giugno. L’incontro di quest’anno ha avuto come tema “l’arte del sopravvivere nella tempesta: sfide, ansie e scoperte in un anno (in)dimenticabile”.

“Questo video è un omaggio al personale operante nei servizi educativi 0-6 dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e racchiude lo spirito con cui ogni anno ci ritroviamo per l’evento di chiusura dell’anno educativo – ha dichiarato Enea Emiliani, sindaco referente per le Politiche educative dell’Unione della Bassa Romagna -. Un appuntamento importante per tutti gli addetti ai lavori, siccome è il momento in cui si traggono le conclusioni e le esperienze dall’anno concluso per guardare al futuro con rinnovata passione e impegno”.

L’incontro di chiusura dell’anno educativo 2020/2021 è proposto dal Coordinamento pedagogico dell’Unione, nell’ambito del programma di formazione permanente e qualificazione per le educatrici e le insegnanti dei servizi 0-6 anni dell’Unione e delle scuole dell’infanzia statali, con lo scopo di valorizzare i percorsi di continuità tra nido e scuola dell’infanzia.