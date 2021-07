Ravenna. Dal 2 agosto operativi i due nuovi centri vaccinali Ausl Romagna

L’ultima seduta vaccinale al Pala De Andrè si svolgerà il 1° agosto e dal 2 agosto, senza interruzioni nell’attività vaccinale, saranno funzionanti per l’ambito di Ravenna, i due nuovi centri vaccinali. Il primo polo vaccinale si trova presso il centro commerciale ESP, in via Marco Bussato numero 220 e sarà aperto tutti i giorni dalle ore 08.30 alle ore 19.30. Saranno operativi 10 postazioni vaccinali che garantiranno fino a 1400 vaccinazioni al giorno.

Il secondo polo è ubicato presso l’edificio CMP, piano terra, in via Fiume Montone Abbandonato numero 134 e sarà operativo con 5 postazioni vaccinali dal lunedì al sabato dalle ore 14 alle 20 e la domenica dalle ore 8,30 alle 19,30. Si potranno effettuare in questa sede fino a 1200 vaccinazioni al giorno.

I cittadini che erano prenotati per le prime giornate di agosto per effettuare il vaccino ( prima dose o richiamo) sono stati contattati dall’Ausl attraverso sms o direttamente al telefono per ricevere le indicazioni sulla nuova sede in cui recarsi.

Nell’eventualità che alcuni cittadini, non abbiano salvato il messaggio con le nuove indicazioni , possono contattare direttamente il cuptel al numero verde 800002255 per ricevere le informazioni su luogo e orario della vaccinazione

Si raccomanda all’utenza di recarsi presso il centro 15 minuti prima dell’orario stabilito dall’appuntamento.

Relativamente al centro ESP sono allegate alla presente comunicazione 2 planimetrie:

a) Percorsi cittadini di avvicinamento al centro vaccinale ESP

b) Individuazione del centro vaccinale nella pianta del centro commerciale ESP.

Le aree di parcheggio previste per il centro vaccinale ESP sono individuate nella planimetria. L’area P1 è ad uso esclusivo degli utenti.