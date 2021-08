Cassa di Ravenna Spa in aiuto delle famiglie e dei giovani con il progetto “mutui green”

Per assicurare in questa fase di rilancio economico il necessario e massimo sostegno, in particolare alle famiglie ed ai giovani, la Cassa di Ravenna Spa ha promosso un progetto “mutui green” premiante nei confronti di chi intenda finanziare l’acquisto, la costruzione o la riqualificazione di una abitazione che risponda a requisiti di alta efficienza energetica.

La Cassa considerato ormai come i temi sul miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici siano patrimonio comune, finalizzato al risparmio dei consumi e al maggior valore degli immobili, migliora l’offerta sui c.d. mutui green ampliando le già vantaggiose condizioni previste dal “Mutuo cinque per 0,40%” all’acquisto e costruzione di immobili in classe energetica A e B o per ristrutturazioni che comportino un miglioramento di almeno due classi energetiche o il risparmio dei consumi di almeno il 30%, prevedendo inoltre per i nuovi mutui la riduzione del tasso e/o dello spread contrattualizzato, per chi dimostrerà a posteriori di aver effettuato interventi che migliorino l’efficienza energetica di almeno due classi.

La Cassa di Ravenna Spa, banca privata e indipendente, non fa mancare risorse per finanziare, anche in campo edilizio, i primi germogli di ripresa economica, sempre nel rispetto dell’ambiente.