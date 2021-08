Altini (Ausl Romagna): “Casi covid in aumento, ma grazie al vaccino non aumentano i ricoveri”

Al fine di fornire un aggiornamento rispetto all’evoluzione del quadro epidemiologico dell’infezione da Covid 19 nel territorio romagnolo, su un arco temporale più significativo rispetto alla situazione di una singola giornata, l’Ausl Romagna ha diffuso, alcuni dati relativi alla settimana dal 26 luglio al 1 agosto (precisando che si tratta dei casi di residenti diagnosticati sul territorio romagnolo). Nella settimana di riferimento, si sono registrate 1.046 positività (4,2%) su un totale di 25.116 tamponi.

Si registra un ulteriore aumento dei nuovi casi in termini assoluti (+142) che rimane particolarmente evidente nelle fasce d’età 11-24 anni. Rispetto alle previsioni del Piano aziendale si registra un tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti affetti da COVID, che ci pone nel livello verde. In totale sono ricoverati 40 pazienti, 4 in terapia intensiva, in aumento rispetto alla settimana precedente.

Tra i dati riportati nella sintesi fornita dall’Ausl, si evidenzia come al 2 agosto la Copertura vaccinale Anticovid ( almeno una dose o dose unica ) abbia raggiunto, nella provincia di Ravenna, il 42% nella fascia di età 12-19 anni; il 53% nella fascia 20-29 anni; 51% nei cittadini tra 30-39 anni; 60% tra i 40-49 anni; il 73% dei 50-59enni; l’83% tra i 60-69 anni; l’89% tra i 70-79enni ed infine il 96% tra gli over 80.

Sempre in provincia di Ravenna ha completato il ciclo vaccinale il 26% dei giovani tra 12-19 anni; il 32% nella fascia 20-29 anni; il 36% della popolazione tra 30-39 anni; 50% tra i 40-49 anni; il 66% tra i 50-59enni; il 63% tra i 60-69 anni; l’ 83% tra i 70-79enni ed infine il 92% degli over 80.

“Anche questa settimana – commenta Mattia Altini, direttore Sanitario di Ausl Romagna – registriamo un aumento, prevedibile di casi, a cui come abbiamo già in precedenza sottolineato, grazie soprattutto all’importante copertura vaccinale, non corrisponde un significativo aumento dell’occupazione dei posti letto nelle strutture sanitarie”.

“La situazione va però costantemente monitorata ed occorre da parte di tutti una piena assunzione di responsabilità nei comportamenti, per evitare una maggiore diffusione del virus – prosegue –. L’attività di tracciamento che costantemente svolge sul territorio il Servizio di Sanità Pubblica va sostenuto, i contatti stretti e gli spostamenti delle persone devono essere dichiarati, per consentirne una veloce identificazione e tempestivo isolamento”.

WSul fronte delle vaccinazioni, assistiamo ad un costante aumento della copertura, anche sulle fasce di popolazione, che avevano registrato una adesione più bassa. Questo dato fa ben sperare e contiamo di riuscire ad incrementarlo, anche attraverso la campagna vaccinale che partirà in riviera nei prossimi giorni con le unità mobili(camper itinerante e cliniche mobili). Ricordiamo ancora una volta che i cittadini, residenti e turisti (non stranieri) che ancora non si sono vaccinati, potranno rivolgersi alle strutture mobili presenti in riviera e, senza prenotazione, ricevere la prima dose del vaccino” conclude Altini.

Bollettino COVID 26 luglio – 1 agosto