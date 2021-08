Unione Romagna Faentina. Lotta alla zanzara che diffonde il virus West Nile

I sindaci dell’Unione della Romagna Faentina hanno firmato ordinanze sindacali contenenti disposizioni per la tutela della salute pubblica e la prevenzione del virus West Nile, trasmesso all’uomo dalla zanzara del genere culex.

Per la prevenzione dell’infezione da virus West Nile si rende necessario conseguire la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare attuando rigorosamente gli interventi di lotta antilarvale ed effettuando interventi straordinari preventivi con adulticidi dove siano in programma manifestazioni che comportino il ritrovo di oltre 200 persone all’aperto nelle ore serali in aree verdi e/o in zone con presenza di verde non interessate dalla disinfestazione ordinaria preventiva con larvicidi.

Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo siano autorizzati ad effettuare manifestazioni che comportino il ritrovo di molte persone (manifestazioni con presenze superiori ai 200 partecipanti) all’aperto nelle ore serali, in aree verdi e/o in zone con presenza di verde non interessate dalla disinfestazione ordinaria preventiva con larvicidi, dovranno obbligatoriamente:

– effettuare interventi straordinari preventivi con adulticidi nel rispetto delle modalità indicate nelle “Linee guida regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare” reperibili al link https://www.zanzaratigreonline.it/it/approfondimenti/documenti-tecnici;

– affidare l’esecuzione dei trattamenti a ditte specializzate del settore;

– affiggere nell’area interessata con almeno 48 ore di anticipo cartelli informativi alla cittadinanza che riportino la data e l’ora del trattamento e le misure di sicurezza a cui attenersi;

– dare comunicazione preventivamente del luogo e della data del trattamento all’Associazione Romagnola Apicoltori all’indirizzo e-mail info@arapicoltori.com per l’adozione delle misure necessarie alla tutela delle eventuali arnie presenti.

Il provvedimento sarà efficace fino al 31 ottobre 2021. Ulteriori determinazioni riservate in relazione all’andamento delle condizioni meteo-climatiche.