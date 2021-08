Marina di Ravenna. Aspettando Goletta Verde: l’imbarcazione sarà ormeggiata presso Molo Dalmazia

Continua il viaggio di Goletta Verde lungo le coste italiane, in cerca di criticità, inquinamento e illeciti. “Non ci fermeremo mai” è il motto che accompagna l’imbarcazione nel suo viaggio in difesa delle coste e del mare. Dallo scorso anno Goletta Verde si avvale del prezioso aiuto di centinaia di volontari e volontarie impegnati nel campionamento delle acque: uno straordinario esempio di citizen science, che coinvolge giovani da tutt’Italia.

Erosione costiera e dissesto idrogeologico, beach e marine litter, porti, eolico off-shore, lotta alla crisi climatica e alle fonti fossili, depurazione dei reflui, aree marine protette, bonifiche dei territori inquinati, contrasto all’inquinamento da plastica in mare sono i grandi temi della campagna di quest’anno, che è partita da Genova a inizio luglio e si concluderà in Friuli Venezia Giulia a metà agosto.

I cittadini e le cittadine potranno contribuire tramite il form di SOS Goletta segnalando a Legambiente situazioni sospette di inquinamento di mare, laghi e fiumi, fornendo all’associazione e ai suoi centri di azione giuridica informazioni essenziali che permetteranno di valutare le denunce alle autorità competenti.

Anche questa edizione vede come partner principali CONOU, Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, e Novamont, azienda leader a livello internazionale nel settore delle bioplastiche e dei biochemicals. Media partner il mensile di Legambiente, la Nuova Ecologia.

La tappa emiliana del viaggio di Goletta Verde inizia venerdì 6 agosto con un appuntamento di Aspettando Goletta, un incontro dal titolo Buone pratiche per la tutela degli habitat marini, per proseguire il pomeriggio con la visita al centro di recupero fauna marina del Cestha. La tappa entra nel vivo sabato 7 con una biciclettata a Comacchio, la conferenza di presentazione dei dati del monitoraggio di Goletta Verde lungo le coste romagnole, si continua con un’escursione alla Duna Costiera di Porto Corsini e dei laboratori per bambini curati da Lucertola Ludens. Domenica 8 si inizia con un flash mob a favore delle fonti rinnovabili, nel pomeriggio verrà liberata una tartaruga marina al largo con Cestha, e, a seguire, ci sarà una tavola rotonda dei circoli Legambiente della costa romagnola. La tappa si conclude con un aperitivo organizzato con la Coop Alleanza 3.0 a bordo di Goletta verde. La Goletta Verde sarà ormeggiata presso Molo Dalmazia a Marina di Ravenna.

Il programma di Goletta Verde in Emilia Romagna

Venerdì 6 agosto – Aspettando Goletta Verde

Ore 10.00 | Pro Loco, Piazzale dei Marinai 20d | Marina di Ravenna

Incontro: Buone pratiche per la tutela degli habitat marini

Incontro per illustrare le attività che le diverse marinerie della costa emiliano-romagnola hanno messo in campo per tutelare il mare Adriatico tra cui la riduzione e recupero dei rifiuti e progetti di salvaguardia della fauna. Nell’occasione si rifletterà anche con aziende ed enti sul possibile riutilizzo dei materiali recuperati dai pescatori in un’ottica di sviluppo dell’economia circolare a filiera corta.

Saluti: Gianandrea Baroncini, Assessore all’Ambiente del Comune di Ravenna

Introduce: Paola Fagioli, Direttrice Legambiente Emilia Romagna

Intervengono:

Andrea Mantovani, Circolo Legambiente Delta del Po

Alfredo Amman, Direttore CLARA SpA

Alida Padovani, Consigliere CLARA SpA

Simone D’Acunto, Direttore del centro di recupero marino Cestha

Antonio Augeri, CEO Ogyre

Cristina Govoni, Responsabile servizio giuridico dell’ambiente Regione Emilia Romagna

Al termine aperitivo con la frutta del progetto HappyBio, in collaborazione con l’Agriturismo Borgo Basino

Ore 16.30 |Cesenatico

Saluto al passaggio di Goletta Verde con partenza barche storiche

Ore 17.30 e 19.30 | C/O ex mercato del pesce, Via Molo Dalmazia 53 | Marina di Ravenna

Visita al centro di recupero fauna marina del Cestha

E’ richiesto un contributo di 5 euro a persona – necessaria la prenotazione a questo link https://forms.gle/FAna2WeYxo3UfR9s8

Sabato 7 Agosto

Ore 9.00 | Comacchio

Escursione in bicicletta A riveder l’ambiente che Dante vide nel 1321

– ore 9,00 ritrovo a Porto Garibaldi c/o Mercato del Pesce, Via G. Matteotti 26

L’escursione è gratuita ed adatta ad adulti e bambini. Il percorso si svolge in buona parte

su asfalto, ed in parte su sterrato. Rientro a Porto Garibaldi previsto alle ore 12,00.

Necessaria la prenotazione chiamando il numero 3398556163 o a questo link https://forms.gle/2PfgibQnE7wEnW3G6

Ore 10.30 | c/o bar Timone, Molo Dalmazia 63| Marina di Ravenna

Conferenza stampa di presentazione dei risultati del monitoraggio di Goletta Verde in Emilia Romagna

Saluti:

Gianandrea Baroncini, Assessore all’Ambiente Comune di Ravenna

Giuseppe Sciarrone, Direttore marittimo Emilia Romagna e Comandante capitaneria di porto di Ravenna

Intervengono:

Katiuscia Eroe, Portavoce di Goletta Verde

Paola Fagioli, Direttore Legambiente Emilia Romagna

Giuseppe Bortone, Direttore ARPAE

Anna Fedriga, FridayForFuture Ravenna

Giuseppe Tadolini, Per il Clima – Fuori dal fossile Ravenna

Alessia Merlo, Responsabile CONOU Coordinamento Area Nord Est

Ore 17.00 | Porto Corsini

Le dune da salvare

Escursione guidata sulla spiagge libere di Porto Corsini e Marina Romea verso la riserva della Duna Costiera di Porto Corsini, per comprendere l’importanza ecologica di questo ambiente naturale

Appuntamento alle ore 17 presso uno dei due punti di ritrovo:

– presso Goletta Verde (Molo Dalmazia 63, Marina di Ravenna)

oppure

– presso Giurassix Park (Via Giuseppe Guizzetti, Ravenna)

Al termine rinfresco presso Aloha Beach di Marina Romea

Ore 18.30 | c/o Goletta Verde, Molo Dalmazia 63| Marina di Ravenna

Laboratorio per bambini con Lucertola Ludens

Necessaria la prenotazione a questo link https://forms.gle/eg2EJfzWQEf9nit1A

Domenica 8 Agosto

Ore 10.30 | Porto Corsini

Flash Mob Sì al futuro, sì alle rinnovabili, molo di Porto Corsini

Ore 15.30 |Marina di Ravenna

Liberazione di una tartaruga marina al largo con Cestha

Ore 17.30 |c/o bar Timone, Molo Dalmazia 63|Marina di Ravenna

Tavola rotonda con i Circoli di Legambiente della costa romagnola

Ore 19.00 |c/o Goletta Verde, Molo Dalmazia 63 |Marina di Ravenna

Aperitivo di saluto con Coop Alleanza 3.0