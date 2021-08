Tour in Emilia Romagna di Goletta Verde di Legambiente: a Marina di Ravenna per due giorni

Goletta Verde ritorna in Emilia-Romagna. Dopo un anno di stop dovuto alle restrizioni causate dalla pandemia, l’imbarcazione di Legambiente torna a solcare il Mar Mediterraneo per monitorare lo stato di salute delle acque. Risalito lo Stivale, Goletta Verde approderà nel porto di Marina di Ravenna venerdì 6 agosto, dove rimarrà fino a domenica 8, in via Molo Dalmazia, 63.

Anche quest’anno la campagna porterà con sé un ricco programma di iniziative volte a stimolare il dibattito sui temi ambientali della costa e della salute delle nostre acque, ma anche della transizione ecologica e delle energie rinnovabili.

Si parte venerdì 6 alle 10 presso la Pro Loco di Marina di Ravenna (Via Volturno 7) con l’incontro: Le buone pratiche per la tutela degli habitat marini. L’iniziativa sarà anche l’occasione per presentare i risultati del progetto di fishing for litter svolto a Comacchio (FE).

Sabato 7 sarà invece la giornata dedicata alla restituzione dei dati emersi dal monitoraggio di Goletta Verde sullo stato di salute delle acque della costa emiliano-romagnola.

Argomento cruciale anche di questa edizione l’energia pulita e le attività estrattive dell’Alto Adriatico. Domenica 8 è previsto il flash mob “Sì al futuro, sì alle rinnovabili”, alle 10.30 presso il molo di Porto Corsini. Sarà presente anche Stefano Ciafani, Presidente nazionale di Legambiente.

La giornata dell’8 si chiuderà con una tavola rotonda che vedrà protagonisti i Circoli di Legambiente della costa romagnola, alle ore 17.30 presso il bagno Aloha Beach di Marina Romea.

Il programma completo della tappa dell’Emilia-Romagna di Goletta Verde 2021 è disponibile a questo link.