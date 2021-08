Nuova “Passeggiata ecologica” alla scoperta dell’ambiente  e della storia della pineta di Cervia

È in programma per lunedì 9 agosto 2021 una nuova Passeggiata ecologica in pineta. L’appuntamento è fissato alle ore 17,30 all’ingresso della pineta di Milano Marittima, antistante lo Stadio dei Pini Germano Todoli.

La passeggiata, che è gratuita, è finalizzata a scoprire lo scrigno naturalistico dell’antico bosco litoraneo cervese, con la guida di Guerrino Gori, etologo e naturalista, dell’Associazione Nazionale Forestali (ANFOR) delle Province di Ravenna e Ferrara. Nella tradizionale introduzione storica a cura di Renato Lombardi, oltre a parlare della storia della pineta e della “città giardino di Milano Marittima”, si parlerà anche della pineta di Dante, in occasione del Settecentesimo anniversario della morte del “Sommo poeta”. La pineta di Cervia era la parte più meridionale della pineta litoranea …in sul lito di Chiassi … (Classe), della “ … divina foresta spessa e viva …” cantata da Dante nel XXVIII canto del Purgatorio. La giornalista Ilaria Bedeschi presenterà brevemente le realizzazioni dell’artista di Land art, Oscar Dominguez, dedicate a “Dante e i giardini dell’Eden”, per “Cervia Città Giardino 2021.

Nel corso dell’iniziativa verranno liberati da Alberto Grandi alcuni rapaci diurni e notturni (tra cui un gheppio, una civetta e un assiolo) curati dal Centro di Recupero della Fauna Selvatica di Ravenna gestito dall’Associazione “Amici degli animali”.

Al termine della “Passeggiata” Guerrino Gori provvederà a sorteggiare gratuitamente tra i partecipanti uno dei suoi libri delle 14 opere pubblicate e alcune suggestive immagini a colori di ambienti naturali, del formato di cm. 30×20, Verranno anche sorteggiate alcune pubblicazioni storiche su Cervia e Milano Marittima a cura di Renato Lombardi e alcune pubblicazioni di carattere artistico ed ecologico di Alteo Missiroli..

La “Passeggiata” è promossa dall’Associazione Culturale Casa delle AIE Cervia, in collaborazione con il Comune di Cervia (per quanto riguarda il Verde pubblico e la Vigilanza pinetale), con il Consiglio di Zona di Milano Marittima, con l’’ANFOR (Ass. Nazionale Forestali), con l’associazione “Non Voglio Cambiare Pineta” e si avvale della promozione informativa della Pro Loco di Milano Marittima.

La passeggiata sarà gestita nel rispetto delle norme anticovid .La pineta riveste un rilievo dal punto di vista culturale e turistico e valorizza una delle componenti più importanti dell’offerta turistica cervese all’insegna dell’affermazione del binomio turismo e ambiente.

Per INFO e per segnalare la partecipazione telefonare al numero di Guerrino Gori 338 7868192.