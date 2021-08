Osservatori, fuochi artificiali, musica ed enogastronomia: in Romagna tanti modi per festeggiare le stelle cadenti di San Lorenzo

La notte di San Lorenzo ha sempre un grande fascino. È la notte in cui si volge lo sguardo al cielo, pronti a scorgere una stella cadente ed esprimere un desiderio nella speranza che si avveri. Quelle stelle simboleggiano, proprio nel giorno della morte di San Lorenzo martire, il 10 agosto, le lacrime del santo che cadono dal cielo. In Emilia-Romagna sono tante le iniziative dedicate a questa notte magica, dai trekking notturni ai fuochi d’artificio in spiaggia, passando per planetari e osservatori astronomici aperti per poter ammirare il firmamento senza inquinamento luminoso. Sulla Riviera Romagnola la tradizione vuole che in questo giorno ci si debba immergere in mare 7 volte per purificarsi e attrarre a sé fortuna e felicità, come recita anche il detto “A San Lorenzo un bagno vale per sette”. E’ questo il motivo per cui fin dai tempi antichi dall’entroterra moltissime persone raggiungevano in pellegrinaggio la costa.

Una carrellata di iniziative nel pieno rispetto delle regole anti Covid, alcune con green pass obbligatorio, altre senza, per vivere questa notte magica nel modo a cui piace di più.

10 agosto: Festa della notte di San Lorenzo a Cervia

A Cervia la festa della notte di San Lorenzo si colorerà con le iniziative sul lungomare, i mercatini, gli eventi degli stabilimenti balneari, la tombola di beneficienza in piazza, il concerto della banda cittadina e, per finire, alle 23, con la magia e la suggestione dei fuochi pirotecnici in spiaggia.

L’amministrazione comunale allestirà una zona di visione dei fuochi per il pubblico con posti a sedere nell’area della spiaggia libera. Questa potrà ospitare fino a 1000 posti. L’accesso sarà consentito solo ai possessori di Green Pass e ticket da prenotare on line sul sito del Turismo del Comune di Cervia https://www.turismo.comunecervia.it/it/eventi/manifestazioni-e-iniziative/sagre-feste/notte-di-san-lorenzo#null.

Planetario di Ravenna

Nella serata del 12 agosto, il Planetario di Ravenna apre le sue porte alle 21 per l’evento “I Pianeti Giganti”. Tutti con il naso in su per osservare la cupola che proietta l’immagine artificiale della volta celeste senza inquinamento atmosferico e luminoso. Si possono vedere ben oltre 3 mila stelle suddivise nei due emisferi, dalla stella Polare alle Nubi di Magellano, dalla costellazione di Cassiopea e quella di Croce del Sud.

Prenotazione obbligatoria telefonica allo: 0544.62534 o via mail a: info@arar.it

Accesso con green pass o con tampone negativo (non richiesti ai bambini sotto i 12 anni).

Ingresso: € 5 intero, € 2 ridotto. Inaugurato a giugno del 1985, il planetario di Ravenna, immerso nel verde dei giardini pubblici, è una meta didattica e turistica molto frequentata e apprezzata (www.planetarioravenna.it).

10 e 11 agosto: Calici sotto la Torre a Oriolo dei Fichi

A Oriolo dei Fichi (Faenza) il 10 e l’11 agosto va in scena “Calici sotto la Torre”. Nelle due serate, lungo i camminamenti dell’imponente Torre – che è stata rifugio per i bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale – si potrà ammirare la volta stellata circondati dal fresco del paesaggio agreste circonstante.

In entrambe le serate ci sarà un angolo degustazioni (con accesso contingentato, senza obbligo di prenotazione) e si potrà cenare alla carta con piatti della gastronomia locale sui tavoli disponibili o in modalità picnic portando da casa la propria coperta. Per la cena ai tavoli all’aperto e per il pic nic è necessario prenotarsi a questo link:https://www.torredioriolo.it/calici-sotto-la-torre/#prenotacalici. L’evento segue la normativa della ristorazione all’aperto, sempre su prenotazione, senza obbligo di green pass (www.torredioriolo.it).

10 agosto: BertInlove a Bertinoro

Bertinoro festeggia la notte di San Lorenzo con BertInlove: una serata dall’atmosfera romantica nella suggestiva cornice del borgo medievale, condita con menu a tema, luci soffuse, musica dal vivo nei numerosi locali del centro storico, ma soprattutto con “Dante e le stelle”, Osservazione guidata del cielo con l’ing. Claudio Lelli del Gruppo Astrofili Forlivesi. Appuntamento alla Rocca di Bertinoro, Belvedere di Dante alle 21.30. Ingresso gratuito. Servizio di navetta gratuita dalle 19 alle 24 dai parcheggi di via Badia e via Allende. Per l’osservazione guidata del cielo stellato non verrà richiesto il green pass.

www.visitbertinoro.com

10 agosto: Deejay On Stage a Riccione

San Lorenzo con J-Ax a Riccione. Il rapper, cantautore e produttore discografico italiano sarà ospite, a partire dalle 21 di martedì 10 agosto, nel piazzale Roma, di “Deejay On Stage” per riproporre i suoi più acclamati successi. A condurre la serata ci sarà Rudy Zerbi.

Il giorno stesso, dalle 14:30 alle 18:30, sarà effettuata la consegna dei biglietti presso il Palazzo del Turismo di Riccione, che avverrà contestualmente alla verifica del green pass obbligatorio (https://www.riccione.it/it/eventi/evento/deejay-on-stage-2021).

Osservatorio Astronomico Niccolò Copernico a Saludecio

Dal 10 al 13 agosto l’ Osservatorio Astronomico Niccolò Copernico di Saludecio (Rn) organizza delle aperture speciali in occasione di San Lorenzo, dalle 22 alle 24 circa. L’Osservatorio ha predisposto gli spazi all’aperto nel rispetto delle regole del distanziamento anti Covid. Mascherina obbligatoria. La partecipazione a questi e a tutti gli eventi organizzati dall’Osservatorio è consentita previo tesseramento annuale, al costo di € 6 per persone dagli 8 anni in su. Sul sito ci si può iscrivere attraverso un form (https://www.osservatoriocopernico.org/contatti/) per accelerare i tempi del tesseramento.

Unico osservatorio in provincia di Rimini, da oltre 40 anni opera nella divulgazione della scienza astronomica. Dotato di due telescopi, uno per la sola ricerca scientifica e uno riservato agli appuntamenti con il pubblico, la struttura è aperta ai soci tutti i sabati sera dell’anno, dalle ore 22.00 (www.osservatoriocopernico.org).