Altini (Ausl Romagna): aumentano i contagiati, ricoveri in lieve crescita, ma situazione negli ospedali romagnoli è largamente sotto il livello di guardia

Come ogni settimana, Ausl Romagna fornisce i dati dell’epidemia dell’ultima settimana, quella che va dal 2 all’8 agosto. In questo periodo in Romagna sono stati eseguiti 25.122 tamponi (molecolari e antigenici) registrando 1.312 nuovi casi positivi (5.2%). Si registra un ulteriore aumento dei nuovi casi in termini assoluti (+ 266). Cresce di conseguenza il tasso d’incidenza totale dei nuovi casi per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni, ma in modo differente nei vari distretti dell’AUSL della Romagna. Il distretto di Riccione che nelle settimane precedenti aveva presentato un aumento molto significativo dei nuovi casi, mostra una decisa tendenza alla riduzione; Rimini e Rubicone si sono stabilizzati a livelli poco inferiori, mentre tutti gli altri distretti presentano una incidenza più bassa, ma in graduale aumento. L’aumento dei positivi rimane particolarmente evidente nelle fasce d’età 11-24 anni.

In Romagna sono ricoverati 46 pazienti per Covid, di cui 4 in terapia intensiva, in aumento rispetto alla settimana precedente. Nell’ultima settimana si sono registrati 4 decessi. In continuo aumento il numero dei soggetti vaccinati nei centri vaccinali aziendali (al 9 agosto 700.294 con prima dose e 557.086 con seconda dose a cui vanno aggiunte 64.938 dosi somministrate dai Medici di medicina generale).

“I dati della settimana presa a riferimento – commenta Mattia Altini, Direttore Sanitario Ausl Romagna – evidenziano, rispetto alla precedente, un ulteriore incremento dei contagi dovuto anche e soprattutto alla maggior contagiosità della variante delta che è arrivata a rappresentare la totalità dei casi positivi registrati in Romagna. Anche il dato sui ricoveri è in lieve crescita, ma al momento la situazione negli ospedali romagnoli è largamente al di sotto del livello di guardia. Il virus sta circolando soprattutto nelle fasce dei giovani tra i 12 e i 24 anni che muovendosi di più sono più soggetti all’incidenza dell’infezione. C’è di buono che i dati sulle vaccinazioni mostrano un generale aumento delle coperture, in particolare tra i giovani e giovanissimi. Ma non basta, l’obiettivo resta quello di immunizzare velocemente più persone possibile, cercando di raggiungere chi ancora non si è vaccinato né prenotato. In tanti, questi giorni, hanno aderito alla campagna vaccinale itinerante ‘VacciniAmo la riviera’ scegliendo di proteggere sé stessi e gli altri. E’ però necessario che sempre più cittadini si vaccinino, dando prova di responsabilità. Così come è indispensabile, anche in vista del Ferragosto oramai alle porte, mantenere comportamenti corretti e rispettare tutte le misure anti contagio. Divertiamoci ma sempre con prudenza”.

IL BOLLETTINO COMPLETO Bollettino COVID 2 – 8 agosto

LE PRINCIPALI TABELLE