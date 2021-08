Caldo torrido. Appello dell’Enpa: “non lasciare gli animali in auto, sui terrazzi o alla catena”

E’ arrivata nel nostro Paese un’ondata di caldo torrido! L’Ente Nazionale Protezione Animali invita tutti a salvaguardare la salute degli animali. E i volontari del Rifugio del Cane di Faenza ricordano cosa fare e non fare per tutelare gli amici a quattro zampe:

– Non lasciare mai animali in auto, anche per poco tempo per evitare gravi colpi di calore e far rischiare loro la vita

– È severamente vietato lasciare gli animali sulle terrazze, balconi, nelle verande oppure a catena. Tenerli in casa e quando possibile bagnarli.

– Evitare di portare animali a passeggio nelle ore più calde perchè l’asfalto bollente danneggia i cuscinetti dei polpastrelli.

In caso di animali in difficoltà, in particolare i vaganti, chiamare le forze dell’ordine. Tutte le forze dell’ordine hanno l’obbligo di intervenire sulle segnalazioni di animali feriti, maltrattati o in difficoltà, non solo la Polizia Locale. Informare sempre della richiesta/esito dell’intervento anche le Associazioni Protezionistiche del territorio.

E’ bene non dimenticare i randagi, la sete li uccide: “lasciate davanti ai portoni apposite ciotole con acqua fresca e pulita per animali senza famiglia. I cani e i gatti vivono per strada” sottolineano dall’Enpa.