Le immagini del nuovo Parco Urbano di Milano Marittima proiettate all’ingresso della pineta

Il Videomapping del nuovo Parco Urbano di Milano Marittima inaugura giovedì 12 agosto alle ore 21.00 nel Piazzale della Chiesa Stella Maris.

Dopo la presentazione, il 30 giugno scorso, del progetto vincitore del Concorso Internazionale di progettazione per il nuovo Parco Urbano di Cervia-Milano Marittima e dopo la mostra – nei totem digitali del Comune – di tutti i progetti che hanno partecipato al concorso, ha preso il via una nuova campagna di comunicazione per mostrare a residenti e turisti come sarà il nuovo Parco.

All’ingresso della pineta, in corrispondenza della facciata di ingresso della chiesa Stella Maris, fino al 26 agosto sarà proiettato un video con le immagini del progetto vincitore, proposto dalla mandataria Alpina SPA di Milano e dai mandanti Daniele Durante_StudioBV36, Diverserighestudio S.r.l., Agronomi Luca Fontanini, Alessandro Arnoldi, Cristina Martone, Ing. Eleonora Sablone, Arch. Mauro Panigo.

Tutte le sere, dall’imbrunire all’alba, chi passeggerà per il centro di Milano Marittima potrà assistere, in corrispondenza della III Traversa, alla videoproiezione di presentazione del progetto del nuovo Parco Urbano.

Come noto, il nuovo Parco sorgerà in zona Bassona e l’idea alla base del progetto è quella di ristabilire il legame tra uomo e natura potenziando il rapporto tra parco e città. L’obiettivo è quello di ripristinare il sito educando la comunità alla riscoperta e alla gestione a lungo termine del paesaggio: il parco diviene scuola che insegna la storia ecologica e culturale del luogo e le integra con le esigenze moderne attraverso un piano di rinnovamento adattabile e reattivo. Il progetto inoltre prevede uno sviluppo sostenibile dell’area verso un modello di paesaggio che cambia nel tempo e che fa suoi i principi contenuti nel documento della “strategia europea per i cambiamenti climatici”.

Il nuovo parco sarà un nuovo mosaico paesaggistico di ecosistemi, in cui diversificare la propria esperienza emozionale, conoscitiva, didattica e ricreativa, per migliorare la fruizione partecipata e sviluppare una maggiore comprensione dell’ecologia del sito.

Per info e aggiornamenti:

https://www.comunecervia.it/aree-tematiche/urbanistica/nuovo-parco-pubblico-bassona.html