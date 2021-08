Coronavirus a Ravenna: oggi 45 casi. In Regione ER 656 positivi e 3 decessi, aumentano i ricoveri

CORONAVIRUS A RAVENNA OGGI 13 AGOSTO – Nel territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 45 casi: si tratta di 22 pazienti di sesso maschile e 23 pazienti di sesso femminile; 7 asintomatici e 38 sintomatici; tutti sono in isolamento domiciliare. Nel dettaglio: 24 per contact tracing; 15 per sintomi; 4 test privati; 1 rientri estero; 1 test per categoria. I tamponi eseguiti sono stati 1.269. Oggi la Regione non ha comunicato decessi. Sono state comunicate invece 20 guarigioni. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 31.564. I casi emersi oggi:

17 Ravenna

10 Faenza

4 Cervia

3 Conselice

2 Cotignola

2 Massa Lombarda

1 Brisighella

1 Castel Bolognese

1 Fusignano

1 Lugo

1 Riolo Terme

1 Russi

1 Sant’Agata sul Santerno

CORONAVIRUS IN EMILIA-ROMAGNA – Oggi 13 agosto si registrano 656 nuovi positivi su 24.989 tamponi eseguiti (2,6%). L’età media dei nuovi positivi è 34,9 anni. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 401.842 casi di positività.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Il conteggio progressivo delle somministrazioni di vaccino effettuate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica anche quanti sono i cicli vaccinali completati. Tutte le informazioni sulla campagna: https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 5.442.596 dosi; sul totale sono 2.505.983 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.