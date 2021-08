Coronavirus a Ravenna: 54 nuovi casi e 2 ricoveri. In Regione oggi 765 positivi

LA SITUAZIONE A RAVENNA OGGI 14 AGOSTO – Sul territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 54 casi: si tratta di 27 pazienti di sesso maschile e 27 pazienti di sesso femminile; 7 asintomatici e 47 sintomatici; 52 in isolamento domiciliare e 2 ricoverati. Nel dettaglio: 19 per contact tracing; 30 per sintomi; 1 test privato; 3 rientri estero; 1 test per categoria. I tamponi eseguiti sono stati 1.363 (percentuali di tamponi positivi del 3,9%). Oggi la Regione non ha comunicato decessi. Sono state comunicate 29 guarigioni. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 31.618. I casi emersi oggi:

26 Ravenna

4 Castel Bolognese

4 Faenza

3 Lugo

3 Bagnacavallo

3 fuori Provincia

2 Cervia

2 Massa Lombarda

2 Riolo Terme

2 Russi

1 Alfonsine

1 Fusignano

1 Sant’Agata sul Santerno

LA SITUAZIONE IN REGIONE OGGI 14 AGOSTO – Sono 765 i nuovi positivi in Emilia-Romagna su 26.811 tamponi eseguiti (2,8%). L’età media dei nuovi positivi è 35,6 anni. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 402.601 casi di positività. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 5.465.331 dosi di vaccino; sul totale sono 2.513.399 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Le persone complessivamente guarite sono 202 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 376.320. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 12.982 (+ 559 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 12.628 (+ 560). Purtroppo, si sono registrati quattro nuovi decessi: si tratta di una donna di 72 anni e un uomo di 61 anni della provincia di Modena e due uomini di 87 e 78 anni della provincia di Bologna. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.299.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 38 (+ 2 rispetto a ieri), 316 quelli negli altri reparti Covid (- 3). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 3 a Parma (+1), 3 a Reggio Emilia (+1), 9 a Modena (invariato rispetto a ieri), 11 a Bologna (invariato), 2 a Imola (+1), 7 a Ferrara (invariato), 1 a Ravenna (invariato), 2 a Rimini (-1). Nessun ricovero a Piacenza, Forlì e Cesena.

Questi i casi di positività sul territorio: