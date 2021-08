Prevenzione delle malattie cardiovascolari, in Emilia-Romagna un mese di visite gratuite e campagne di informazione

Check up gratuiti nelle piazze, campagne di informazione, iniziative di sensibilizzazione, convegni scientifici:

tra settembre e ottobre la Regione Emilia-Romagna insieme alle Aziende sanitarie dedica una lunga serie di appuntamenti sui territori alla prevenzione delle malattie cardiovascolari.

A presentare l’iniziativa “Tieni in forma il tuo cuore” sarà l’assessore regionale alle Politiche per la salute Raffaele Donini, con una videoconferenza stampa in programma domani, mercoledì 18 agosto, alle ore 11.