Gran finale con l’asta del miele condotta dai ‘Rumors’ assieme all’attrice cervese Emma Benini e la fanfara dei bersaglieri

L’appuntamento è a Cervia venerdì 27 e sabato 28 agosto 2021. “La smielatura. Una settimana dolce come il miele” è il titolo della manifestazione che l’Apicoltura BRUSI, le ‘Brusine’ e il Consorzio Cervia Centro promuovono con il patrocinio del Comune di Cervia.

La manifestazione “Una settimana dolce come il miele” pone l’attenzione alla massima salvaguardia delle api, come sentinelle dell’ambiente e principali impollinatori e come componenti essenziali della catena della vita.

L’apicoltore Cesare Brusi ha spiegato “Il momento che negli anni riscuote sempre maggiore successo è quello insieme ai più piccoli. I bambini, infatti, dimostrano una grande capacità di riconoscere e distinguere i diversi mieli già al primo assaggio. Sono appassionati dal mondo delle api e ne restano continuamente affascinati. È fondamentale condividere con le nuove generazioni l’importanza di un insetto che rappresenta un tassello fondamentale dell’ecosistema il quale richiede massima protezione e salvaguardia”.