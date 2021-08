50 km tra pinete e campagne ravennati. L’escursione di Fiab Ravenna per sabato 28 agosto

Dopo la breve pausa di ferragosto, riprende l’attività di FIAB Ravenna. “Questo sabato il giro sarà di circa 50 km tra pinete e campagne lungo gli argini dei nostri fiumi. Passeremo da Classe, Fosso Ghiaia, San Pietro in Vincoli, San Pancrazio e rientreremo passando dalla Chiusa San Marco – spiegano da Fiab -. L’appuntamento è come sempre in Piazza San Francesco a Ravenna alle 8”.

Tra le attività di settembre, è in programma la partecipazione all’evento di IT.A.CA’ su Ravenna. “IT.A.CA’ è il Festival del Turismo sostenibile, ci saranno 4 gg di incontri e iniziative e noi avremo il nostro spazio come associazione da sempre impegnata nella mobilità alternativa, nel turismo sostenibile e nella salvaguardia dell’ambiente” spiegano da Fiab, ricordando che sempre in settembre si svolge la Settimana Europea del Mobilità che anche quest’anno vedrà Fiab Ravenna impegnata con iniziative rivolte a tutta la cittadinanza.

Per ingo www.fiabravenna.it