16° torneo di racchettoni “In campo per Donare” di A.D.V.S. Ravenna: una giornata di sano sport per la donazione di sangue

Domenica 29 agosto si è svolta la 16^ edizione della manifestazione sportiva “In campo per Donare”: un torneo di racchettoni giallo-misto organizzato da A.D.V.S. Fidas Ravenna, i donatori di sangue dell’ospedale, con il patrocinio del Comune di Ravenna.

“È stata, come ogni anno, una giornata interamente dedicata al sano sport e alla solidarietà, infatti l’intero ricavato delle iscrizioni al torneo e della cena sarà utilizzato per continuare a promuovere la donazione di sangue: un gesto semplice, che porta via poco tempo, ma che ha il grande potere di salvare una vita. Durante l’intera giornata è stata ricordata più volte la mission di A.D.V.S. Ravenna, invitando, chi non lo fossa già, a diventare un donatore di sangue e plasma” spiegano gli organizzatori.

Per la prima volta il torneo si è svolto presso il Bagno Corallo di Marina di Ravenna, dove si sono radunate le 32 coppie miste uomo-donna, suddivise con incontri casuali a rotazioni in otto gironi con 7 games.

Verso le 18:30 si è conclusa la sudata finale della 16° edizione del torneo, che ha visto come vincitori la coppia Susy Manegatti – Matteo Cantonucci, battendo Silvia Sacchetta e Matteo Guerra che si sono classificati secondi. L’ultimo gradino del podio appartiene ad Angela Salvatori e Antonio Zoli, seguiti al quarto posto dalla coppia Federica Massari – Manuel Cavazzini. Al quinto posto si sono posizionati Lorena Baldasserra e Roberto Biondi, al sesto Giulia Tufano con Emanuele Matteucci, al settimo Liana Scarmin e Roberto Biral, infine Angela Vincenzi e Sergio Belli si sono classificati ottavi.

Non sono mancati i palloncini colorati per tutti i bambini che giocavano in spiaggia e un piccolo punto informazioni, con i volontari dell’Associazione, per tutte le persone che volevano maggiori chiarimenti sulla donazione del sangue.

Per tutti coloro che volessero maggiori informazioni sulla donazione di sangue può rivolgersi alla Segreteria ADVS – Tel. 0544/403462 oppure andare sul sito internet www.advsravenna.it o visitare la pagina Facebook ADVS Ravenna.