Una giornata formativa con il personale della Capitaneria di Porto di Ravenna per i ragazzi di Surf House 47

Far conoscere la cultura marinaresca alle nuove generazioni. È questa l’idea alla base della giornata formativa, organizzata il 23 agosto scorso, per avvicinare i ragazzi dell’accademia Surf House 47 al mondo della Guardia costiera.

“E’ stato organizzato un incontro che desse voce ad un rappresentante di esperienza del corpo, individuato dal Comandante della Capitaneria, e che potesse garantire un contributo importante sia nel definire i compiti della Capitaneria di Porto che nell’approfondire gli aspetti relativi al SaR (Search and Resque)” spiega .

“Punto cardine del progetto Surf House 47 è introdurre bambini e ragazzi all’ambiente mare attraverso un percorso formativo multidisciplinare che sensibilizzi a un atteggiamento responsabile in un contesto naturale e consolidi le principali tecniche di navigazione – prosegue Morri -. La collaborazione con le forze dell’ordine e le principali associazioni di tutela ittica/ambientale è propedeutica e fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo. Grande quindi la soddisfazione di “Surf House 47” per la realizzazione della giornata, svoltasi all’aperto e in ottemperanza alla normativa anti-covid di distanziamento a cui hanno preso parte 35 persone tra corsisti e operatori”. Oltre a un excursus su temi di cultura marittima generale, ampio spazio è stato dato alle attività di soccorso in mare e al necessario addestramento. Sicurezza e prevenzione è stato poi argomento di analisi e discussione.

“Un ringraziamento speciale va al personale della Capitaneria di Porto di Ravenna individuato dal comando che ha coinvolto attivamente gli allievi adempiendo in modo esemplare all’obiettivo preposto: avvicinare i ragazzi al mondo del mare e dei suoi “vigilanti”, al comando della Guardia costiera di Ravenna e all’Ufficio Relazioni esterne per la sensibilità dimostrata alla causa, oltre naturalmente alla famiglia Ravaglia per l’ospitalità presso lo stabilimento Bagno Marisa 48 e a tutto lo staff dell’”Accademia Surf House 47” per la partecipazione attiva” ha concluso Morri.