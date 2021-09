Angelini (Ausl Romagna): senza vaccino “l’estate sarebbe stata un disastro”, a settembre rilanciare la vaccinazione per mettere al sicuro l’autunno

I numeri dell’estate sono significativi ma sotto controllo. Se non avessimo avuto il vaccino sarebbe stato invece un disastro. In ospedale e soprattutto in terapia intensiva ora finiscono le persone che non hanno copertura vaccinale. Se vogliamo trasformare il Covid in un’epidemia influenzale come altre, dobbiamo accelerare con le vaccinazioni: è l’unica arma. Per questo si stanno studiando nuove strategie per rilanciare la campagna vaccinale dopo l’estate. I no vax sono aggressivi e violenti perché non hanno argomenti: sono diventati un problema di ordine pubblico. L’obbligo vaccinale non è al momento necessario e invece bisogna ricorrere al Green Pass, strumento utile per incentivare la vaccinazione e tutelare la salute pubblica. Così Raffaella Angelini, Dirigente dell’Igiene Pubblica dell’Ausl Romagna, fa il punto della situazione della pandemia a fine estate 2021.

L’INTERVISTA

Dottoressa Angelini, l’estate 2021 ha fatto registrare molti più casi di contagio da Covid dell’estate 2020. Eppure non c’è tutto questo allarme: perché?

“Se noi avessimo affrontato la diffusione del virus dell’estate 2021, determinata dalla virulenza della variante delta, senza l’arma delle vaccinazioni sarebbe stato un disastro. Per avere un’idea, posso dire che ci saremmo trovati nella stessa grave situazione dei primi mesi di quest’anno, quando si diffuse la variante inglese. La variante delta è addirittura più contagiosa dell’inglese che a sua volta era molto più contagiosa del virus di Wuhan che ha scatenato la pandemia. Quindi, il fatto che abbiamo avuto molti più casi in estate rispetto all’anno precedente, ma con un limitato numero di ricoveri in ospedale e un ancor minore ricorso alle terapie intensive lo dobbiamo all’efficacia della campagna vaccinale, che ci ha protetti dagli effetti più gravi della malattia. Abbiamo tanta gente coperta e protetta e, soprattutto, lo sono le persone più fragili. Le persone più anziane e quelle con patologie gravi sono quasi tutte vaccinate. Ecco perché la situazione è sotto controllo.”

C’è una sacca di resistenza ai vaccini, però, che mette in pericolo ancora un numero consistente di persone.

“Da noi manca ancora un 10% di persone con età compresa fra 60 e 79 anni che non si sono vaccinate, resistono, non vogliono farlo. Fra questi per fortuna sono pochi quelli che presentano co-morbilità, quindi ad alto rischio. È bene dunque continuare a ripetere che per proteggere se stessi, le persone a noi più vicine e tutti, l’unica strada è vaccinarsi.”

Molti lettori chiedono insistentemente di sapere qual è – fra i nuovi casi di positività che registriamo quotidianamente – la percentuale dei vaccinati e quella dei non vaccinati.

“La Regione ER ha già dato questi dati riferiti al mese di luglio. Adesso aspettiamo che fornisca i dati relativi ad agosto.”

Da questo punto di vista, com’è la situazione in Romagna?

“È una situazione simile a quella che si registra nel resto della regione e del paese. Ovviamente se prendiamo il numero assoluto dei nuovi contagiati giornalieri, scopriamo che per la maggior parte si tratta di persone già vaccinate. Per il semplice motivo che ora le persone già vaccinate sono di gran lunga in numero maggiore delle persone non vaccinate. Ricordiamo che il vaccino non ti mette al riparo dal contagio del virus al 100%. Il vaccino però ti mette al riparo dalle conseguenze più gravi della malattia. È una cosa molto importante. I casi dei non vaccinati sono in numero minore in senso assoluto, ma sono casi più gravi. Sono questi che preoccupano di più.”

Sostanzialmente, i non vaccinati che non hanno ricevuto alcuna protezione sono quelli che finiscono in ospedale e qualcuno in terapia intensiva. O peggio. È così?

“Esatto. I nuovi positivi vaccinati sono quasi tutti senza sintomi, perché hanno una forma di protezione. Invece le persone non vaccinate, soprattutto se hanno anche altre malattie, si ammalano in modo serio o grave e finiscono in ospedale o in terapia intensiva. Nelle terapie intensive degli ospedali della Romagna abbiamo solo casi di persone non vaccinate.”

Che non sono tutti no vax, è bene precisarlo.

“Infatti. Non stiamo parlando di quegli esagitati che di notte, per esempio, vanno in giro ad imbrattare le sedi vaccinali, come è accaduto qui da noi. Quelli sono veramente pochi. No, stiamo parlando di persone normali, che hanno dei dubbi, delle paure o hanno fatto dei ragionamenti irrazionali. Magari hanno preferito aspettare per capire come si mettevano le cose, della serie “vai avanti te che a me scappa da ridere”. Sono persone che non riflettono sul fatto che se decidono di vaccinarsi solo a settembre o ottobre, poi per completare il ciclo vaccinale ed avere una certa protezione occorrono circa 50-60 giorni. Quindi se uno si vaccina adesso all’inizio di settembre sarà protetto bene solo a fine ottobre. A chi ha ragionato così, mando un invito ad accelerare al più presto la scelta di vaccinarsi. Prima lo fanno e meglio è per loro e per tutti. Ripeto, tanto più se sono persone con altre patologie e quindi fragili.”

Agosto ha visto un rallentamento della campagna vaccinale: settembre come si annuncia?

“In agosto abbiamo fatto soprattutto delle seconde dosi. Le prenotazioni non sono state molte. Adesso c’è già una ripresa delle prenotazioni che fa ben sperare.”

Come sta andando la campagna vaccinale fra i giovani?

“Il 60% dei ragazzi in età scolare fra i 12 e i 19 anni ha fatto la prima dose e sicuramente farà anche la seconda; circa il 40% ha già fatto anche la seconda dose. Fra i 20 e i 29 anni abbiamo una copertura con una dose del 76%. Fra i 30 e i 39 anni abbiamo un 68% di prime dosi. Questi sono i dati dell’intera Romagna e, nell’ambito della Romagna, Ravenna e Forlì sono i due distretti dove la copertura vaccinale è più alta. Rimini invece è il distretto con la copertura significativamente più bassa.”

A Rimini c’è da tempo un forte movimento contrario ai vaccini, non solo rispetto a questo vaccino anti-Covid.

“Esatto. Per tornare ai dati delle vaccinazioni, in assoluto sono buoni, ma dobbiamo riuscire a fare di più. Adesso stiamo progettando la campagna vaccinale di settembre.”

Chiuderete qualche centro vaccinale e andrete più sul territorio con i mezzi mobili. È così?

“Sì. Terremo un punto vaccinale centrale per ogni distretto della Romagna, ma ancora questa cosa deve essere definita in dettaglio. L’idea di fondo è di spostare risorse sui mezzi mobili, che portano il vaccino sul territorio in modo più capillare, magari nei mercati, nelle feste e nelle sagre, nei piccoli centri, per vaccinare anche senza prenotazioni e andare incontro quindi a chi si convince sul momento o decide all’ultimo, vedendo la possibilità di vaccinarsi in modo semplice.”

OMS lancia l’allarme, dicendo che quest’estate la campagna vaccinale è molto rallentata in Europa e così il continente rischia molti contagi e molti morti. Lei che cosa pensa?

“È esattamente il motivo per cui ci stiamo scervellando, per trovare il modo di rilanciare la campagna vaccinale e arrivare anche a chi ancora è indeciso e deve essere convinto. Potrebbe essere che quest’estate molta gente ha preferito divertirsi e non pensare alle cose più serie. Potrebbe essere anche che abbiamo già vaccinato quasi tutti coloro che erano convinti e adesso dobbiamo lavorare di più per convincere uno zoccolo di persone con dubbi e paure. Persone non necessariamente no vax. Magari sono solo poco o male informate.”

Lei resta sempre convinta che non sia necessario introdurre l’obbligo vaccinale?

“Premetto sempre che sono contenta di non dovere decidere io su una cosa così difficile e delicata. Io credo ci sia ancora margine per lavorare senza imporre l’obbligo. Lo strumento del Green Pass, un incentivo forte a vaccinarsi, è una misura intermedia. Io Stato non faccio un intervento pesante e non obbligo nessuno a subire un trattamento sanitario, ma dico al cittadino che ha la possibilità di scegliere fra vaccinarsi, avere il Green Pass e quindi maggiore libertà di muoversi e agire nello spazio pubblico e non vaccinarsi, andando incontro alle conseguenti limitazioni. Per esempio non fai l’operatore sanitario se non sei vaccinato, com’è logico. Oppure non puoi accedere a certi servizi, perché bisogna salvaguardare la salute pubblica, cioè un interesse superiore. Nessun paese ha adottato l’obbligo vaccinale in Europa e questo vuol dire qualcosa. Invece penso assolutamente che sia valido lo strumento del Green Pass, perché la libertà di una persona di non vaccinarsi non deve e non può creare disagi o mettere a repentaglio la vita degli altri.”

La libertà non è irresponsabilità. Per essere tale la libertà richiede regole che valgono per tutti e rispetto delle regole da parte di tutti.

“Esattamente. La libertà ha bisogno di regole, rivendicare la libertà senza limitazioni e senza considerare le conseguenze per gli altri è irresponsabile. Oltretutto se uno ha questa idea della libertà, allora perché non si oppone all’uso delle cinture di sicurezza in auto o del casco in moto, perché non contesta lo stop al rosso o il limite dei 50 km/h dove c’è… tutte regole che ci siamo dati per evitare che la società sia una giungla o il far west.”

Cosa pensa dei no vax che diventano sempre più aggressivi e violenti? Lei ha mai ricevuto offese o minacce?

“No. Assolutamente no. Per fortuna. Certo dispiace quando troviamo le nostre sedi vaccinali imbrattate e danneggiate. Le minacce o le aggressioni ai colleghi o ai giornalisti sono cose ignobili, che mettono solo in luce la pochezza degli argomenti no vax. Siamo di fronte a una minoranza molto ridotta ma molto rumorosa. Le cose che stanno facendo hanno passato il segno. Ormai pongono questioni di ordine pubblico che vanno affrontate come tali.”

Lei è favorevole alla validità del Green Pass portata a 12 mesi?

“Certo. All’inizio si diceva che il vaccino copriva per 6 mesi. Poi per 9 mesi. Man mano che andiamo avanti e si allunga il tempo di osservazione vediamo che la copertura immunitaria si mantiene nel tempo.”

E qui si innesta il dibattito sulla terza dose. In alcuni paesi è già stata autorizzata per le persone più fragili. Per esempio in Francia. Lei che ne pensa?

“Penso che anche qui in Italia imboccheremo questa strada. Per esempio, la terza dose sarà necessaria per gli anziani delle Cra o per le persone molto immunodepresse per cui la risposta immunitaria e la protezione è inferiore. Naturalmente prima si dovrà pronunciare il Cts.”

Lei non ha la sfera di cristallo, ma ci dica cosa ci aspetta nell’autunno che è ormai alle porte?

“Credo che abbiamo già raggiunto il punto massimo dei casi dell’estate. I positivi non stanno più crescendo, anzi siamo in una fase di lieve calo, che si protrarrà per qualche settimana. Poi mi aspetto una ricrescita dei casi come conseguenza della riapertura delle scuole, perché questo fatto mette in movimento milioni di persone. Non penso alle scuole in senso stretto, ma a tutto quello che ruota intorno alle scuole. Infine mi aspetto una nuova crescita anche perché con l’autunno si vive meno all’aria aperta e i benefici naturali dell’estate vengono meno. Quanto tutto questo impatterà sugli ospedali dipenderà molto da come riusciremo ad andare avanti con la campagna vaccinale e ad estendere la copertura sulla popolazione.”

Le raccomandazioni sono le solite… vaccinarsi e usare le precauzioni di sempre come la distanza, lavarsi le mani e usare la mascherina quando è necessario.

“Esattamente.”

Quindi stiamo andando verso una infezione epidemica che ci accompagnerà a lungo come un’influenza stagionale che torna ogni anno e che col tempo sarà meno virulenta…

“È così. Ma con che velocità arriveremo a quel punto non lo sappiamo. Abbiamo visto come è facile anche tornare indietro, come in questi giorni in Sicilia, dove sono stati costretti a introdurre alcune restrizioni. Non a caso la Sicilia che è la regione con la copertura vaccinale più bassa è anche quella che ha riempito per prima gli ospedali. E da noi il numero dei ricoverati è più alto a Rimini che altrove: non è un caso, visto che a Rimini la copertura vaccinale è più bassa. È del tutto evidente che per accelerare il processo di depotenziamento del Covid e trasformarlo in un’influenza epidemica abbiamo una sola grande arma: il vaccino. Usiamola. Vacciniamoci.”