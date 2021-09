A Villanova di Bagnacavallo torna la Sagra delle Erbe Palustri

È in programma dal 10 al 13 settembre a Villanova di Bagnacavallo la trentasettesima edizione della Sagra delle Erbe Palustri, celebre iniziativa che ogni anno rievoca le antiche arti dell’utilizzo delle erbe di valle e del legno nostrano.

L’edizione di quest’anno sarà preceduta dall’evento Empìreo Negato, inserito nella programmazione di Terrena–Land art in Bassa Romagna sulle tracce di Dante, a cura di Carlo Palmisano. Infatti, nelle giornate di giovedì 9 e venerdì 10, l’artista Nicola Genco terrà un laboratorio artistico partecipato, dove attraverso l’uso della carta riciclata esplorerà il viaggio di Dante rifacendosi allo stesso modello concentrico utilizzato dal Sommo Poeta per i suoi regni.

L’inaugurazione delle numerose mostre in programma è prevista alle 19 di venerdì 10 settembre in piazza L. Pezzi. Seguirà alle 20 PerBacco che cena selvatica!, serata conviviale a tema presso la Locanda dell’allegra Mutanda dedicata alla valle, al bosco e al prato incolto, in collaborazione con Consorzio Il Bagnacavallo, Orto Biologico Radisa, Slow Food Godo e Bassa Romagna. Costo 25 euro, posti limitati, prenotazione obbligatoria allo 0545 47122.

Seguiranno nelle giornate successive laboratori dimostrativi di intreccio e degli antichi mestieri e la grande mostra mercato in centro con numerosi espositori di antiquariato, modernariato, collezionismo, opere dell’ingegno, produttori agricoli, associazioni di volontariato ed espositori privati. Ci saranno poi animazioni, esposizioni e gastronomia fino al 13 settembre.

Il programma completo è disponibile sul sito: www.erbepalustri.it.

Ingresso libero alle mostre e alla manifestazione.

La Sagra delle Erbe Palustri è organizzata dall’associazione culturale Civiltà delle Erbe palustri in collaborazione con il Comune di Bagnacavallo e si svolgerà nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19 e in base alle normative previste per tali eventi.

Informazioni e prenotazioni:

associazione culturale Civiltà delle Erbe palustri

0545.47122

erbepalustri.associazione@gmail.com

Facebook “Erbe Palustri Associazione Culturale”