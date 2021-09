La campagna regionale dedicata al rischio cardiovascolare fa tappa a Ravenna

Fino al 10 ottobre, in tutta l’Emilia-Romagna si celebrerà il primo “mese del cuore” con l’iniziativa “Tieni in forma il tuo cuore”, sei fine settimana tesi a valorizzare le azioni che gli operatori sanitari delle Asl, i medici di medicina generale e le associazioni di volontariato promuovono da tempo sui territori per informare i cittadini sui rischi delle malattie cardiovascolari e i comportamenti necessari per prevenire e ridurre i danni.

Il programma prevede giornate di screening e consulenze gratuiti per la valutazione del rischio effettuati da cardiologi e infermieri in vere e proprie cliniche mobili che fino al 10 ottobre toccheranno per un totale di 12 appuntamenti le piazze più importanti di tutti i comuni capoluogo della regione. Domenica 12 settembre la campagna farà quindi tappa a Ravenna, in piazza Kennedy, dalle ore 10.00 alle 18.00. La partecipazione è gratuita, senza necessità di prenotazione.

Le malattie cardiovascolari sono ancora la prima causa di morte in Italia, nonostante i rilevanti progressi medici degli ultimi anni: l’Emilia-Romagna è stata una delle prime regioni in Italia a dotarsi, a inizio anni 2000, di una rete per l’assistenza all’infarto, consentendo una drastica riduzione della mortalità cardiaca, e l’obiettivo è ora avviare un progetto regionale di prevenzione cardiovascolare rivolto ai cittadini che possa diventare un appuntamento annuale in linea anche con il World Heart Day, che cade il 29 settembre.

Il Dipartimento di Cardiologia dell’ospedale di Ravenna, mediante lo staff di cardiologi e infermieri, si occuperà dell’attività di screening all’interno del truck (dove si troveranno gli ambulatori che saranno utilizzati per gli esami) per elaborare il calcolo del rischio cardiovascolare, che sarà consegnato al paziente.

Nella piazza saranno allestiti anche un paio di gazebo, dove saranno presenti operatori sanitari del Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna, per fornire informazioni e distribuzione materiale informativo riguardo ai corretti stili di vita (attività fisica, alimentazione e fumo) e alle numerose “offerte” sul territorio per la pratica dell’attività fisica (gruppi di cammino, palestre che promuovono salute), per corsi per smettere di fumare,etc.