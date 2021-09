“Una domenica di Cuore” a Ravenna il 12 settembre

L’Associazione Cuore e Territorio, da sempre attenta al tema della prevenzione cardiaca e impegnata anche in passato con eventi di screening sul territorio, plaude all’iniziativa promossa dalla Regione Emilia-Romagna “Tieni in forma il tuo cuore”, che dal 4 settembre al 10 ottobre porterà i medici nelle piazze delle città. L’iniziativa regionale fa tappa a Ravenna questa domenica, 12 settembre, nel giorno in cui, tra l’altro, si celebrano anche gli eventi del 700° annuale della morte di Dante Alighieri.

Cuore e Territorio, oltre ad appoggiare e a partecipare all’evento della Regione, arricchisce questa importante giornata dedicata alla prevenzione cardiovascolare, organizzando una doppia passeggiata, prima a piedi poi in moto, per le vie della città. L’evento, dal titolo “Due ruote e due piedi per un cuore”, è realizzato con il sostegno di Ravenna24ore.it, il patrocinio del Comune di Ravenna e la collaborazione di Uisp, Teodora Ravenna Run, Croce Rossa Italiana, Associazione Nazionale Carabinieri, Nuovo Sindacato Carabinieri, Vespa Club Romagna, Bikers for care, Foto Badessi, Racing Team Drago, Bikers For Care.

La giornata comincerà alle 9 di domenica 12 settembre, in Piazza Kennedy a Ravenna, con la partenza dei podisti, che percorreranno le vie del centro toccando i principali monumenti della città, mentre nel pomeriggio, alle ore 15, è prevista la partenza dei motocicli.

Il percorso turistico in moto prevede la seguente scaletta:

