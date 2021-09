Cervia partecipa a Vivi il Verde. Venerdì sessione di yoga alla Casa delle Farfalle

In occasione della rassegna della Regione Emilia-Romagna Servizio Patrimonio Culturale VIVI IL VERDE 2021, giunta all’VIII edizione, il Comune di Cervia in collaborazione con Atlantide, ha organizzato nel giardino della Casa delle Farfalle, una sessione gratuita di yoga del respiro condotta da Nadia Simonetti, in programma venerdì 17 settembre dalle 8.45 alle 10.00. La natura ed il verde hanno comprovati effetti positivi sul cervello umano che si riflettono sulla salute mentale e fisica.

Il giardino di Casa delle Farfalle, inserito nella cornice della suggestiva pineta di Milano Marittima, nelle prime ore del mattino diventa la location ideale per ritrovare il contatto fisico, visivo e sensoriale con la natura attraverso la pratica dello Yoga del Respiro. Si tratta di una pratica lenta, adatta a tutti, profonda meditativa e rilassante. Concentrata sull’ascolto di sé attraverso il respiro e le attenzioni al qui conduce alla consapevolezza di sé stessi che mostra la strada maestra per il benessere autentico. Proprio il verde, rappresentativo dei concetti di armonia e benessere, è anche il colore del quarto Chakra ANAHATA, che unisce il cielo e la terra: attraverso il contatto con la natura e la guida della maestra Nadia Simonetti, si riscopre e consolida lo scambio tra l’ambiente esterno e noi stessi favorendo il benessere psico-fisico.

La sessione di Yoga del Respiro è gratuita. Sarà possibile visitare Casa delle Farfalle a seguito della sessione yoga con gratuita per i primi 20 iscritti.

Prenotazione obbligatoria: tel. 0544995671 | casadellefarfalle@atlantide.net