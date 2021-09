A Palazzo Rasponi un meeting sui cinque anni di ematologia a Ravenna e in Romagna

Il 21 settembre a Palazzo Rasponi di Ravenna si terrà un meeting per ripercorre i cinque anni di attività scientifica, clinica e di ricerca dell’ematologia ravennate presso gli Ospedali di Ravenna, Faenza e Lugo. L’incontro sarà occasione per indugiare sui rapporti dell’ematologia ravennate con le altre Istituzioni della Romagna quali l’ematologia di Rimini, e IRST/IRCCS di Meldola, che oggigiorno si sono federati istituendo il Comprehensive Cancer Care Network (CCCN) della Romagna e la Rete Metropolitana Trapianti della Romagna.

Tra gli oratori annoveriamo illustri ematologi che hanno svolto un ruolo chiave nella ricerca ematologica in Italia sia nel settore della diagnosi che della terapia delle diverse patologie ematologiche. In particolare si discuterà di terapie target e molecolari nell’ambito della medicina di precisione e del trapianto di cellule staminali in una patologia neurologica, la sclerosi multipla, procedura eseguita con successo a Ravenna negli ultimi anniin numerosi pazienti.

Vi saranno inoltre sessioni di approfondimento atte a definire il ruolo della ricerca clinica in emato-oncologia e al corretto utilizzo di terapie sperimentali in ambito dei protocolli di fase 1,2 e 3 in particolare nel settore delle leucemie acute e linfomi maligni.

Ampio spazio verrà inoltre dato al ruolo della didattica nella formazione degli studenti in medicina e nel corso della specializzazione post-laurea in ematologia.

Informazioni ed iscrizioni:

info@proeventi.it