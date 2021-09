FIAB Ravenna per la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile

SiaDal 16 al 22 settembre, si terrà la 20° edizione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, appuntamento annuale che richiama all’impegno per la sostenibilità ambientale e per il miglioramento della qualità della vita delle nostre città.

“È il momento in cui collettivamente, sia come singoli cittadini ma anche come Pubblica Amministrazione, si è invitati a riflettere e ad impegnarsi per cercare il cambio di mentalità rispetto al modo in qui quotidianamente ci spostiamo, arrivando a scegliere la bicicletta per i nostri spostamenti e ricorrere all’auto privata se non quando è proprio inevitabile – spiegano da Fiab Ravenna -. È il momento della più forte promozione del bike to work, del bike to school, del turismo responsabile e sostenibile.

Le iniziative FIAB Ravenna di quest’anno sono diverse. “Iniziamo il 16 settembre alle 14 con la partecipazione ad “IT.A.CA’ – Festival del Turismo Responsabile”, con il talk su Turismo, inclusione e Mobilità sostenibile presso Palazzo Rasponi dalle Teste. A seguire, alle 17 da Piazza San Francesco partirà il nostro itinerario in bici “Ravenna si racconta”, cicloescursione urbana inclusiva lungo i luoghi di Ravenna che ricordano alcuni dei personaggi che l’hanno resa famosa – spiegano da Fiab – .Il tour è accompagnato da una guida offerta dal comune di Ravenna. La visita si concluderà poi con un aperitivo presso l’antica osteria “I Mulnér” di Borgo San Rocco. L’iscrizione è obbligatoria attraverso il nostro sito www.fiabravenna.it .

Proseguono da Fiab: “Sempre il 16 settembre, alla mattina, collaboriamo al Giretto d’Italia, il Campionato Urbano della Ciclabilità che promuove gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola in bici o con l’utilizzo di altri mezzi di micromobilità elettrica (monopattini elettrici, monowheel, E-bike, motorini elettrici ecc.). Si rivolge ai comuni italiani, ai Mobility Manager di enti e imprese, alle associazioni e a tutti i cittadini interessati a promuovere la mobilità ciclistica e sostenibile. Saremo ai check point che dalle 7.00 alle 10.00 del mattino conteranno il passaggio delle biciclette”.

Infine per il week end 18 e 19 settembre, Fiab propone un appuntamento di turismo lento: “saremo due giorni a Foligno per “La Francescana”, l’importante rievocazione storica per biciclette da corsa che ogni anno richiama a Foligno oltre mille atleti rigorosamente in abiti vintage. È un week end di cicloturismo durante il quale toccheremo in bicicletta gli antichi borghi dell’Umbria, Spello, Bevagna, Campello sul Clitunno, Assisi che ricordano i l percorso spirituale di San Francesco. Vi invitiamo a restare aggiornati sulle nostre iniziative attraverso il nostro sito”.