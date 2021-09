In seguito alla ricezione di una allerta meteo da parte dell’Agenzia Regionale della Protezione Civile nel periodo compreso dal giorno 16 settembre 2021 alle 12 al giorno 18 settembre 2021 alle ore 24, nella giornata di giovedì 16 settembre sono previste condizioni favorevoli alla formazione di temporali forti su tutta la Regione, particolarmente intensi e/o persistenti, con possibili effetti e danni associati più probabili in mattinata sui rilievi di crinale del settore centro-occidentale della regione e sui rilievi del settore centro-orientale nel corso del pomeriggio.

Sono previsti venti da sud-ovest di burrasca con rinforzi o raffiche di intensità superiore su fascia appenninica. Sono possibili, associati ai fenomeni temporaleschi, innalzamenti rapidi dei livelli idrometrici del reticolo minore e occasionali colate detritiche. Per la giornata di venerdì 17 settembre non si escludono temporali sparsi di breve durata, con possibili effetti associati occasionali, più probabili sui rilievi centro-occidentali.

E’ prevista un’attenuazione dei fenomeni dalla serata.), la Capitaneria di Porto di Ravenna sensibilizza la cittadinanza al rispetto dell’Ordinanza numero 7 2020 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, che, tra l’altro, prevede in caso di allertamento segnalato dalla competente Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e da ARPAE nonché, comunque, in presenza di condizioni meteo-marine avverse, il divieto a chiunque (ivi compresi i soggetti autorizzati) di accesso e di transito sulle dighe foranee e sui moli guardiani, nonché l’obbligo a chiunque si trovi già in loco di abbandonare urgentemente le infrastrutture.