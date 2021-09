Unione: Centro per le famiglie, con l’autunno ripartono le attività per i neogenitori

Il Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha presentato il calendario delle attività per l’autunno 2021. Come ogni anno, sono in arrivo tanti appuntamenti pensati per aiutare i genitori “alle prime armi”, con incontri specifici su vari temi, dalla lettura ai cambiamenti di coppia, dai massaggi infantili all’organizzazione domestica.

Da settembre prenderà il via il percorso nascita “Un bebè in arrivo”, una serie di incontri dedicati a genitori in attesa, neo genitori e famiglie, organizzati dagli operatori e dai coordinatori pedagogici del Centro per le famiglie a partire dal 17 settembre. Alcune novità di quest’anno sono gli incontri “Diventare nonni” e “Le proposte per famiglie del territorio: Servizi educativi, Servizi bibliotecari, Centro per le famiglie e tutti i Servizi ludico-educativi dedicati alla prima infanzia”. Gli incontri si svolgono durante i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre. Il calendario completo delle attività è disponibile sulla pagina Facebook “Centro per le famiglie – Unione dei Comuni della Bassa Romagna”.

Sono inoltre aperte le iscrizioni ai corsi di massaggio infantile riservati ai bambini dai 2 ai 6 mesi: il massaggio è un mezzo privilegiato per comunicare ed essere in contatto con il proprio bimbo; favorisce uno stato di benessere nel bambino, previene e offre sollievo al disagio delle coliche e del meteorismo intestinale.

I corsi si sviluppano su cinque incontri, a cadenza settimanale, e si svolgeranno in presenza, a piccoli gruppi. Le date dei corsi saranno comunicate al momento dell’iscrizione.

In collaborazione con i volontari della Pubblica assistenza di Alfonsine, torna infine il corso di disostruzione in età pediatrica, dedicato a genitori e adulti di riferimento, con sette date a partire da mercoledì 15 settembre.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno al Centro per le famiglie, in viale Europa 128 a Lugo. L’accesso è libero con posti limitati e prenotazione obbligatoria contattando il 366 6156306, oppure tramite mail a centrofamiglie@unione.labassaromagna.it.