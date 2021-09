L’AVIS di Russi a contributo della Fira di Sett Dulur

Durante il periodo della Fira di Sett Dulur, nel 60° anniversario della fondazione dell’Associazione, l’AVIS di Russi darà il suo contributo alla manifestazione con tre iniziative:

lo STAND AVIS, in via Trieste 16 al 20 settembre, per la promozione del dono del sangue e plasma;

Giochi per Tutti, in Piazza Farini difronte al Municipio sabato 18 settembre dalle 17 alle 19.30 per l’allestimento di uno spazio dedicato ai giochi per bambini e adulti, con insegne dell’AVIS Comunale di Russi e banchetto informativo per la promozione del dono del sangue e plasma;

Basta un Attimo in Piazza Farini lato loggiato, dove domenica 19 settembre dalle ore 7.30 alle ore 11.30 verrà collocato un gonfiabile con insegna AVIS in cui sarà presente un auto-emoteca, in dotazione dall’AVIS Provinciale di Ravenna, che offrirà la disponibilità a chi fosse interessato di sottoporsi al test di idoneità alla donazione del sangue o altri semplici analisi sanitarie e come punto informativo.

Si ricorda che ai sensi del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, l’accesso alla Fira di Sett Dulur 2021 è consentito esclusivamente a chi è in possesso della Certificazione Verde COVID-19/Green Pass in formato cartaceo o digitale.

Inoltre, a seguito di Ordinanza del Sindaco n. 39/2021, in tutte le vie e strade interessate dalla manifestazione è necessario usare le protezioni per le vie respiratorie (mascherine), ad esclusione dei bambini al di sotto dei sei anni e dei soggetti non compatibili all’uso.