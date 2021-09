Comune di Cervia aderisce all’iniziativa “Puliamo il mondo”

Il Comune di Cervia ha aderito anche quest’anno all’iniziativa “Puliamo il mondo”, organizzata in Italia da Lega Ambiente, che corrisponde a “Clean Up the World”, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo che si propone, oltre che di ripulire spazi pubblici, di sensibilizzare i cittadini al mantenimento del patrimonio collettivo.

L’iniziativa organizzata dall’Assessorato alle Politiche Ambientali, si svolgerà a Cervia venerdì 24 settembre alle ore 10.00 con ritrovo all’inizio del Lungomare Deledda, angolo via De Amicis. Grazie anche alla collaborazione della Pubblica Assistenza Città di Cervia, Hera spa, nonché al coinvolgimento dei bambini delle scuole elementari del territorio ed alla partecipazione di tutti i volontari che vorranno aderire all’iniziativa, si effettuerà la pulizia delle dune sabbiose tra la spiaggia e la Pineta di Pinarella.

A tutti i bambini e ai partecipanti sarà consegnato un kit (fino a esaurimento), composto da guanti, cappellino, pettorina. Termine della manifestazione previsto intorno a mezzogiorno. In caso di pioggia l’iniziativa è rinviata a venerdì 1 ottobre con i medesimi orari e modalità.

Il Sindaco Massimo Medri e l’Assessore Cesare Zavatta hanno confermato anche per il 2021 l’impegno a partecipare attivamente a questo importante progetto. L’evento è mirato a promuovere l’attenzione e l’interessamento verso il verde, la pineta e gli ambienti naturali, nell’ambito della Campagna Internazionale Puliamo il mondo di cui Lega Ambiente è organizzatrice in Italia.