Lugo. Raccolti 40 kg di rifiuti in occasione del World Clean Up Day

La mattina di sabato 18 settembre a Lugo, in occasione del World Clean-Up Day, un gruppo di 17 volontari si è riunito per pulire le strade della città ed ha raccolto 40 kg di rifiuti. Il gruppo, creatosi grazie all’operato del local ambassador dell’iniziativa Federico Benini e ad una buona sponsorizzazione sui social, ha potuto compiere il lavoro grazie agli strumenti donati dal Comune di Lugo, come guanti e sacchi della spazzatura.

“È confortante e positivo assistere a momenti di volontariato attivo impegnato nella pulizia della città, nel ripristinare il decoro delle vie, delle piste ciclabili, dei parcheggi in varie zone della città” – commenta Maria Pia Galletti, Assessore all’Ambiente – “La raccolta di 40 kg di rifiuti abbandonati, gettati a terra testimonia come sia importante che tutti su impegnino nella pulizia delle aree pubbliche, a tale scopo utilizzare i contenitori della raccolta differenziata presenti capillarmente sul territorio. Ringrazio tutte le persone che hanno risposto all’ invito dell’ Eco Green World Clean Up Day e in particolare Federico Benini che lo ha organizzato e che ha scelto la città di Lugo per svolgerlo. Nei prossimi mesi come assessorato continueremo ad organizzare eventi di raccolta rifiuti per rendere più vivibile, bella e accogliente la nostra città e per educare le persone mantenerla tale, insieme a varie iniziative informative.”

Le foto scattate durante l’evento presto saranno pubblicate sulla pagina Instagram di Different, che conta 600.000 followers, e che porterà quindi una maggiore sensibilizzazione sull’argomento.