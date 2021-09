Sciopero globale per il clima Fridays for Future Ravenna

Le ragazze e i ragazzi di Fridays For Future Ravenna informano che venerdì 24 settembre, anche a Ravenna, si terrà il Global Climate Strike indetto da Fridays for Future. L’appuntamento è in Piazza del Popolo alle 9. L’autunno 2021 sarà, sia a livello locale che internazionale, un momento storico estremamente importante per la realizzazione della transizione ecologica.

Infatti manca poco più di un mese alla COP26, meeting internazionale che si terrà in Scozia, dove i paesi di tutto il mondo saranno tenuti a presentare il loro piano di contrasto alla crisi climatica.

“La COP26 sarà un incontro estremamente importante” -affermano le ragazze e i ragazzi di Fridays For Future Ravenna- perché i prossimi 6 o 7 anni sono gli ultimi che ci restano per evitare quelli che la comunità scientifica definisce “punti di non ritorno”; momenti in cui la CO2 emessa nell’atmosfera raggiunge un livello tale da causare eventi climatici estremi, irreversibili ed imprevedibili.

A Ravenna invece manca poco alle elezioni comunali, ed allo stesso tempo la nostra città nell’ultimo anno è stata al centro dei riflettori nazionali per quanto riguarda importanti temi ambientali come il consumo di suolo e la realizzazione dell’impianto Carbon Capture and Storage che ENI intende realizzare a largo delle coste di Ravenna.

Perciò come Fridays for Future riteniamo che oggi sia il momento giusto per prendere una posizione chiara e netta verso la transizione ecologica e la salvaguardia del nostro futuro. Aderiranno alla manifestazione rappresentanti di Fridays for Future Faenza, Per il Clima – Fuori dal fossile Ravenna, Legambiente, Ortisti di Strada e prenderanno la parola divers* student* di Ravenna”.