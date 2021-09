Bagnacavallo. Al Giardino dei Semplici volge al termine “Verde brillante”

Si concludono mercoledì 22 settembre al Giardino dei Semplici di Bagnacavallo in via Diaz le iniziative di Verde brillante – Piccolo festival dei bambini in Natura. Alle 18 l’associazione Comunicando proporrà infatti l’ultimo appuntamento con Plants and Animals, Lights and Shadows, letture in lingua straniera con protagonisti piante e animali (età 6-9 anni).

Come avvenuto per i precedenti eventi, l’accesso sarà contingentato e su prenotazione, nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-Covid. Il progetto Verde brillante, pensato dalle associazioni promotrici di Bagnacavallo Città dei bambini assieme al Comune, da inizio settembre ha proposto a bambine e bambini e alle loro famiglie spettacoli, laboratori e letture e molto altro in parchi e spazi verdi del territorio. Il programma è stato coordinato dall’associazione Doremi assieme a Cercare la Luna.

Verde brillante è stato realizzato in collaborazione con le associazioni Lestes, Miss Peacock Yoga, 05QuartoAtto, Comunicando, Campsirago Residenza, Collettivo Vunder, Giocayoga, Primola, ScarlattineTeatro, Officina Teatrale Actuar e con il sostegno di Natura Nuova.