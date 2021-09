Legacoop e Federcoop Romagna promuovono un webinar gratuito sul Green Pass nelle cooperative

Entrerà in vigore il 15 ottobre, dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, il decreto che estende la necessità del “Green Pass” per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati.

Al fine di approfondire la nuova normativa Federcoop Romagna, la società di servizi di Legacoop Romagna, organizza un seminario online gratuito con l’esperto Claudio Riciputi, responsabile del servizio Consulenza sul Lavoro. Il webinar — intitolato “La nuova normativa sul Green Pass e sull’estensione dell’obbligo vaccinale: modalità di applicazione nelle imprese cooperative” — si terrà venerdì 28 settembre a partire dalle ore 15. Introdurranno i lavori il presidente di Legacoop e Federcoop Romagna, Mario Mazzotti, e l’amministratore delegato di Federcoop Romagna, Paolo Lucchi. Al termine sarà possibile rivolgere domande e avere risposte ai propri quesiti.

Per iscriversi e ricevere il link di partecipazione è possibile collegarsi all’indirizzo web: https://www.federcoopromagna.it/iscrizione-corsi/

“L’obbligo di Green Pass in tutti i luoghi di lavoro — dice il presidente di Legacoop e Federcoop Romagna, Mario Mazzotti — è stato accolto positivamente dalle cooperative, perché fa chiarezza su una questione molto delicata ed è in linea con i principi cooperativi di solidarietà e mutualità. È uno strumento che consente a tutti di svolgere in sicurezza le proprie attività, con questo seminario intendiamo chiarire i principali dubbi interpretativi”.

“Federcoop Romagna — dice l’amministratore delegato Paolo Lucchi — sta seguendo con attenzione fin dall’inizio tutta l’evoluzione della normativa legata al Covid-19, dando aggiornamenti puntuali e affiancando le imprese nella non facile opera di interpretazione e applicazione. Insieme a Legacoop Romagna ci mettiamo a disposizione di tutte le cooperative sia per l’adozione di eventuali forme di regolamentazione interna che nelle relazioni sindacali”.