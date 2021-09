Settimana Mondiale dell’Allattamento, organizzato flash mob a Ravenna

In occasione della Settimana Mondiale dell’Allattamento, che quest’anno ha come tema “Proteggere l’allattamento: una responsabilità da condividere”, la Regione Emilia-Romagna ha promosso il flashmob “Allattiamo insieme”, sostenendo l’allattamento come pratica di salute, elemento di empowerment delle donne e di facilitazione della relazione con il bambino oltre che di cultura in generale.

L’iniziativa si svolgerà in tutti gli ambiti della Romagna. L’accesso è libero. L’obiettivo è di coinvolgere tantissime mamme per sostenere l’allattamento al seno ed offrire anche una occasione per scambiarsi esperienze e consigli su questo naturale gesto d’amore, importantissimo per la salute delle donne e dei bambini. Mamme che allattano, papà, referenti dei gruppi di sostegno, ostetriche dei Consultori, professionisti dei servizi ospedalieri, Centri per le famiglie e Comuni, saranno insieme per ricordare quanto l’allattamento al seno sia importante, per dare informazioni e rispondere a dubbi e domande.

Ecco i flash mob e le iniziative organizzate in Romagna per la settimana mondiale dell’allattamento 2021:



QUI Ravenna – Lugo Fusignano – Faenza – Cervia

– FLASH MOB , Ravenna, 9 ottobre 2021 – ore 10,00-11,30 Biblioteca “Casa Vignuzzi” – Via S. Mama, 175, presso il Giardino Pippi Calzelunghe attiguo alla Biblioteca “Casa Vignuzzi” (oppure in caso di maltempo presso la “Sala Buzzi”- Circoscrizione 2 – Via Berlinguer, 11) A cura di operatori dei Consultori Familiari, Pediatria di Comunità e Centro per le Famiglie di Ravenna.

QUI Forlì

– consegna di materiale informativo sull’allattamento e della locandina per partecipare al flashmob sull’allattamento a tutte le mamme in dimissione dall’ospedale (il materiale viene consegnato tutto l’anno a prescindere dalla SAM)

– FLASH MOB a sostegno dell’allattamento, che si terrà sabato 2 ottobre, dalle ore 10.30 alle 12.30, presso il Chiostro di San Mercuriale, a Forlì. In caso di pioggia l’evento si trasferirà nella saletta adiacente al Chiostro. Il flashmob è organizzato in collaborazione con l’UO Salute Donna ed il Centro per le famiglie del Comune di Forlì. Alle partecipanti è richiesto di indossare una maglietta bianca.Il flashmob è aperto a tutta la popolazione, ed interesserà le neomamme che stanno allattando al seno .Sarà momento di incontro, scambio di opinioni, dubbi e domande non solo tra mamme e mamme ma anche tra mamme e professionisti pronti a fornire informazioni ed a rispondere alle domande delle neo mamme, per dare vita a una giornata di sostegno all’allattamento al seno.

QUI Cesena

Servizio di Consulenze allattamento on line:

Le ostetriche del servizio Ambulatorio Allattamento on-line (ospedale Bufalini) solo per la settimana dal 4 al 9 ottobre osserveranno i seguenti orari:

Lunedì, martedì e venerdì dalle 9 alle 13

Mercoledì e Giovedì dalle 15 alle 19 al n° 334 155 9475 ( è possibile inviare un messaggio anche su whatsapp).

Il personale della Pediatria di Comunità sarà disponibile previa prenotazione al numero 0541/801830 dal lun-ven ore 8.00-9.00 e 12.30-13.30

Videoconferenza on line: gli esperti incontrano le mamme

6 ottobre dalle 18 alle 20 su piattaforma Lepida Lifesize

Verranno affrontate diverse tematiche in maniera interattiva.

Per partecipare è necessario inviare una mail al seguente indirizzo allattamento.ce@auslromagna.it, verrà inviato il link per la partecipazione come conferma di avvenuta iscrizione.

La partecipazione è gratuita.

FLASH MOB il 9 Ottobre presso Piazza Papa Paolo Giovanni II, Cesena, dalle 10.00 alle 12.00 . Indossa una maglietta bianca e partecipa anche tu! Le mamme si incontrano per allattare insieme e confrontarsi, i volontari NPL leggeranno ad alta voce .



Qui Rimini

– FLASH MOB sabato 2 ottobre, ore 11, invaso Ponte Tiberio