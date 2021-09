Giornata Mondiale del Polmone: alle Terme di Cervia due giorni di visite e cure inalatorie gratuite

Le Terme di Cervia aderiscono – insieme ad associazioni di rilievo internazionale come l’American Lung Association, l’European Lung Foundation, l’Association of European Cancer Leagues, la Royal Society of Medicine – al World Lung Day 2021 del 25 settembre. In programma due giorni alle Terme (25 e 27 settembre) dedicati alla prevenzione e alla cura del polmone, con appuntamenti gratuiti:

25 settembre

possibilità di effettuare una sessione di cure inalatorie (su prenotazione)

27 settembre

spirometria e consulenza pneumologica con il direttore sanitario Alessandro Zanasi, pneumologo esperto in malattie respiratorie (la mattina, su prenotazione)

Il World Lung Day, organizzato da FIRS – Forum of International Respiratory Societies, pone al centro dell’attenzione lo stato di salute dei polmoni e ha l’obiettivo di informare ed educare i cittadini sui rischi legati alle patologie respiratorie e sulle modalità di prevenzione. Argomenti tanto più importanti oggi che l’intero pianeta si trova a gestire l’emergenza Covid-19, i cui effetti dannosi sulle vie respiratorie sono ormai noti.

Le cure inalatorie vengono effettuate con acqua termale salsobromoiodica e la loro efficacia è scientificamente riconosciuta per diverse affezioni dell’apparato respiratorio. Sono inserite nei LEA e quindi effettuabili in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, per il trattamento di disturbi come riniti, faringiti, adenoidi, tonsilliti, sinusiti, bronchiti.

