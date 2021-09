Massa Lombarda. Ottantuno dosi somministrate tramite camper vaccinale

Il camper itinerante con equipe vaccinale a bordo ha raggiunto Massa Lombarda e sostato in piazza Matteotti per tutta la mattinata dalle 8 alle 13. I cittadini di Massa Lombarda al di sopra dei 12 anni hanno potuto ricevere la prima dose di vaccino.

L’iniziativa ha riscontrato un particolare successo con 81 dosi somministrate, al contempo è servita a sensibilizzare sulla necessità ed importanza della vaccinazione; attività che è stata svolta avvalendosi di più lingue.

“Esprimo immensa soddisfazione per il grande lavoro di squadra svolto che ha portato alla somministrazione di 81 dosi di vaccino in poche ore. – afferma il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi – La vaccinazione rappresenta l’unico modo per uscire da questa drammatica fase e ritornare alla normalità. Con l’intero consiglio comunale, a partire dai 3 capi gruppo, abbiamo lavorato affinché il camper vaccinale sostasse a Massa Lombarda, un risultato frutto della collaborazione di istituzioni e volontari. In particolare, ci tengo a ringraziare i volontari di AUSER che si sono messi a disposizione per il bene comune.”