Norme da seguire per il Lugo Vintage Festival

Sabato 25 e domenica 26 settembre torna in centro “Lugo Vintage Festival – Vintage per un giorno”. La manifestazione dedicata ai capi d’abbigliamento e oggettistica del passato, sempre molto frequentata dagli appassionati, è soggetta all’Ordinanza numero 27 del 23 settembre 2021, al fine di mitigare il rischio di diffusione del Coronavirus.

Detta Ordinanza impone l’obbligo di indossare la mascherina per proteggere le vie respiratorie e di essere in possesso del Green Pass per accedere alla manifestazione. Per quanto riguarda la vendita di alimenti e bevande, non è possibile vendere e acquistare prodotti alimentari in contenitori di vetro e lattine o altri contenitori atti ad offendere. Non sono soggette a tale divieto le consumazioni che avvengono all’interno dei locali o nelle loro aree di pertinenza, le quali andranno delimitate con debita segnaletica dagli esercenti.

La manifestazione Lugo Vintage Festival è organizzata da Angelo Vintage Palace con la collaborazione del Comune di Lugo. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.vintageperungiorno.com.