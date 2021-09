Ravenna. Puliamo il Mondo 2021, centinaia di volontari all’opera nel primo weekend di pulizia

Dalle spiagge, alle pinete e pialasse fino al centro città. Sono questi i luoghi che sono stati interessati dall’attività di centinaia di volontari che in questo weekend si sono dati da fare nel prendersi cura del territorio. Si è chiuso con oggi, 26 settembre, questo primo weekend di pulizia in collaborazione con il Circolo Ippico “La piallassa” per ripulire la pineta di Marina di Ravenna e la pialassa Piomboni. In contemporanea, volontari si sono dati da fare lungo gli stradelli della pineta di Marina Romea.

Ieri invece protagonista la spiaggia di Lido di Classe col Festival Naturae ed il centro città ai Giardini Speyer all’interno della Farini Social Week.

“L’edizione di quest’anno è dedicata agli effetti che i cambiamenti climatici potranno avere sul nostro territorio modificandone radicalmente la conformazione. Quindi come ad oggi esistono i migranti climatici noi stessi potremmo divenire i migranti del futuro. Per questa ragione è importante pulire il mondo, non solo dai rifiuti ma anche dai pregiudizi.”

Legambiente invita a partecipare all’appuntamento la prossima domenica 3 ottobre a Lido di Dante per la pulizia di Foce Bevano Nord. Ritrovo alle ore 9:30 all’ingresso della Pineta Ramazzotti.

Partecipano all’edizione 2021 di Puliamo il Mondo a Ravenna: Comune di Ravenna, Circolo Ippico “La pialassa”, Noi per Voi ODV, Il Terzo Mondo ODV, Cittattiva Ravenna, Comitato Cittadino di Lido di Classe, Pro Loco Marina di Ravenna, Fridays for Future Ravenna, Croce Rossa Italiana Comitato di Ravenna, Ortisti di Strada, Auser Ravenna, Rete per la tutela del Fratino della costa ravennate, La Pieve Cooperativa Sociale, Beeing, Atletica Mercurio, Silted, Freedom.