Cervia presente al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021

Partito ufficialmente oggi, martedì 28 settembre, alle ore 10.00, la quinta edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, la più grande manifestazione della società civile sulla sostenibilità che, con più di 600 eventi in presenza e in rete, fino al 14 ottobre animerà tutta l’Italia e non solo (tutto il programma qui https://festivalsvilupposostenibile.it/2021) .

Giunto alla sua quinta edizione, il Festival dello Sviluppo Sostenibile è la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani generazioni, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, diffondere la cultura della sostenibilità e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all’Italia di attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e centrare i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs).

Il Festival è stato riconosciuto dalle Nazioni unite come un’iniziativa innovativa e un’esperienza unica a livello internazionale e per due volte si è classificata come finalista agli SDGs Action Awards.

Il Comune di Cervia è presente al Festival con numerose iniziative:

Dal 28 settembre al 14 ottobre presso la Biblioteca di Cervia Maria Goia – “Vetrina Agenda 2030”, con proposte di libri per adulti e ragazzi sui 17 obiettivi dell’Agenda 2030, organizzata nell’ambito del progetto “Giovani promotori dell’Agenda 2030”, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna (L.R. 6/2004).

29 settembre in Biblioteca di Cervia Maria Goia, 6 ottobre nella Sala Malva Nord e 13 ottobre a Scambiamenti – “Corti Sostenibili” – proiezioni di cortometraggi inediti sui temi dell’Agenda 2030, organizzate nell’ambito del progetto Giovani promotori dell’Agenda 2030, finanziato dalla regione Emilia-Romagna (L.R. 6/2004).

9 e 10 ottobre ore 16:00 – Laboratori “Un giardino per la biodiversità” presso la Casa delle Farfalle di Milano Marittima, rivolti a ragazzi e famiglie, ed organizzati nell’ambito del progetto #GREEN EuRoPe finanziato dalla regione Emilia-Romagna (L.R. 16/2008).

11 ottobre ore 10:00 – Webinar del progetto “La battigia eco-accessibile”, durante il quale si parlerà di energia, mobilità sostenibile, e sostenibilità degli stabilimenti balneari, e verranno presentate le attività e i risultati del progetto finanziato dalla regione Emilia-Romagna (LR.14/2014 art. 17).